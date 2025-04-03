Совет директоров «Татнефти» рассмотрит дивиденды за 2024 год

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании 9 апреля планирует обсудить вопросы, связанные с годовым собранием акционеров и выплатой дивидендов по результатам 2024 года.

В повестку дня также включены рассмотрение списка кандидатов в совет директоров и утверждение годового отчета компании.

По итогам 2024 года «Татнефть» показала следующие финансовые результаты:

Чистая прибыль по МСФО составила 306,14 млрд рублей (+6,3%).

Чистая прибыль по РСБУ достигла 251,4 млрд рублей (+5,5%).

Согласно дивидендной политике компании, на выплаты акционерам направляются все свободные денежные средства, не задействованные в инвестиционной деятельности или обязательствах компании. Минимальный уровень дивидендных выплат установлен на отметке 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какой показатель окажется выше.

Напомним, что ПАО «Татнефть» зафиксировала рост чистой прибыли по итогам 2024 года как по РСБУ, так и по МСФО.



Матвей Гавриков