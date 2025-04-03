В Татарстане после аномального тепла ожидается похолодание и осадки

Фото: Максим Платонов

В начале апреля жители Татарстана наблюдали рекордно высокие температуры: 1-2 апреля столбики термометров поднимались до +11..+20°, что на 7-10 градусов выше нормы. Однако прошедшей ночью через регион прошел холодный фронт, изменивший погодные условия.

По информации Гидрометцентра РТ, 4 апреля республика окажется в гребне антициклона. Ночная температура опустится до +1..-4°, днем воздух прогреется до +8..+13°. Осадков не ожидается, но местами возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

5 апреля Татарстан попадет в зону атмосферного фронта, где ожидаются дожди. Ночью температура составит 0..+5°, днем — +9..+14°.

6 апреля очередной циклон принесет небольшие осадки в виде дождя, на севере республики — с мокрым снегом. Ночью ожидается -1..+4°, днем в западных и северных районах — +5..+10°, на юге и востоке — до +11..+16°.

В начале следующей недели (7-8 апреля) сохранится неустойчивая погода с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят 0..+5° (на севере до -4°), дневные — +7..+12° (на юге и востоке до +17°). На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Напомним, что вчера в Казани зафиксирован новый температурный рекорд.



Матвей Гавриков