Татарстан значительно превысил среднероссийские показатели по выработке электроэнергии

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан в 2024 году показал результат по выработке электроэнергии, превышающий среднероссийские показатели в 3,7 раза. Об этом сообщил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко на форуме «Энергопром».

По данным министра, объем выработанной электроэнергии в регионе составил более 31 миллиарда киловатт-часов, что на 10,8% больше показателя 2023 года. При этом практически все крупные электростанции региона продемонстрировали рост производства. Единственным исключением стала Нижнекамская ТЭЦ, входящая в состав ТГК-16.

Потребление электроэнергии в Татарстане также выросло — на 5,1%. По итогам 2025 года этот показатель достиг 35 миллиардов киловатт-часов, превысив среднероссийский уровень.

Напомним, в Татарстане выработка электроэнергии в прошлом году выросла на 3% — до 31,3 млрд кВтч, а потребление — до 35 млрд кВт, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.



Матвей Гавриков