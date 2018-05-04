Черемнов Александр Павлович
Общая информация
Заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению филиала ОАО РЖД, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «вагоны».
Трудовая деятельность:
1992 — 2002 гг. — осмотрщик-ремонтник вагонов, старший мастер в вагонном депо «Красноуфимск» Ижевского отделения ГЖД.
2002 — 2007 гг. — заместитель начальника, начальник депо в вагонном депо «Агрыз» ГЖД.
2007 — 2009 гг. — заместитель начальника — главный ревизор по безопасности движения поездов Ижевского отделения ГЖД.
2009 — 2010 гг. — первый заместитель начальника Ижевского отделения ГЖД.
С августа 2010 г. — заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению филиала ОАО РЖД (Ж/д вокзал).
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Почетный работник Ижевского отделения Горьковской железной дороги.
Награжден почетной грамотой исполнительного комитета г. Казани, благодарностью Президента РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420007, г. Казань, ул. Чернышевского, 36/14
- Телефон: +7(843) 294-13-56
- Email: ugzd_Ionov@grw.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018