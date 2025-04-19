Алексей Иванов возглавил объединенное управление KION, МТС Музыкой и сервисом Строки

МТС Медиа объединила управление онлайн-кинотеатром KION, музыкальным сервисом МТС Музыка и книжной платформой Строки в единый медиакластер под брендом KION

Фото: Предоставлено пресс-службой книжного сервиса «Строки»

МТС Медиа объединила управление онлайн-кинотеатром KION, музыкальным сервисом МТС Музыка и книжной платформой Строки в единый медиакластер под брендом KION. Руководителем всех трех сервисов назначен генеральный директор KION Алексей Иванов. Он будет координировать контентные, маркетинговые и технологические процессы в рамках общей стратегии по созданию единого продукта.

Объединение происходит в рамках усилий по интеграции цифровых платформ и усилению связей между направлениями. Первым шагом станет запуск книжного раздела в KION. В апреле пользователям станут доступны сотни оригинальных аудиокниг из каталога Строк. Среди них — «Доверие» Эрнана Диаза, автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки» в авторском исполнении, «Сказки печали и радости», роман Ребекки Яррос «Доля вероятности» и «Фиеста. (И восходит солнце)» Эрнеста Хемингуэя. Раздел появится в Smart TV, веб-версии и мобильных приложениях. В приложении будет доступен топ-100 популярных жанров, включая классику, современную прозу, остросюжетные книги и любовные романы.

Алексей Иванов работает в МТС с 2005 года. С 2019 года занимал пост операционного директора компании, с 2023 года возглавляет KION. У него степень кандидата экономических наук, окончил Executive MBA в школе «Сколково». Эксперты отмечают, что интеграция усилит экосистему медиапродуктов и позволит сократить расходы и ускорить внедрение решений.

Ранее платформа KION и сервис Строки уже сотрудничали. Например, сериал «Актерище» получил аудиоспин-офф «Омут», созданный драматургом Юлией Тупикиной и озвученный Антоном Лапенко. Для сериала «Амура» художники Строк подготовили анимированные вставки и выпустили мангу по мотивам сюжета. К премьере «Тайн Карениной» вышла книга Павла Басинского, которая легла в основу сериала. К цифровому релизу «Мастера и Маргариты» Леонид Ярмольник, сыгравший в экранизации, записал озвучку романа Булгакова специально для Строк. Эксперты считают, что такой подход позволит создать единую медиасреду, в которой контент дополняет друг друга и усиливает вовлеченность пользователей.

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Екатерина Петрова