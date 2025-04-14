Власти одобрили законопроект о цифровой валюте как имуществе в уголовном праве

Фото: Динар Фатыхов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста, которая вводит понятие «цифровая валюта» в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы как имущество. Это позволит квалифицировать преступления и проводить следственные действия, связанные с цифровой валютой. Об этом пишет РБК.

Законопроект направлен на снижение рисков, связанных с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности. В законах о противодействии отмыванию доходов и коррупции цифровая валюта уже признана имуществом, но уголовное законодательство не содержит этого понятия.

Документ предлагает внести в УПК новую статью 164.2, которая регламентирует действия следователя при изъятии цифровой валюты как вещественного доказательства. Изъятие может включать материальный носитель с цифровой валютой или коды доступа к ней, либо перевод валюты на защищенный адрес. Процедура должна проводиться с участием специалиста.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При аресте цифровой валюты операции с ней прекращаются частично или полностью по решению суда. Лицо, обеспечивающее сделки с цифровой валютой, должно предоставить информацию о ней по запросу суда.



Рената Валеева