В РКН заявили о росте числа заблокированных материалов с рекламой VPN

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Роскомнадзор (РКН) сообщил об усилении мер по борьбе с распространением информации о VPN-сервисах и способах обхода блокировок в интернете. С начала 2025 года ведомством было заблокировано 12,6 тыс. материалов, популяризирующих VPN, что почти вдвое превышает показатель за весь 2024 год — 6,9 тыс. материалов, сообщили ТАСС в пресс-службе.

— На основании решений уполномоченных органов, судебных решений, а также в рамках рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей удалено или заблокировано: всего в 2025 году — 12,6 тыс. таких материалов, в 2024 году — 6,9 тыс. таких материалов, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенно заметно выросло количество заблокированных материалов, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В марте 2025 года было заблокировано 8,7 тыс. таких материалов, в то время как в марте 2024 года этот показатель составлял всего 560.

В Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети Интернет информации о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

Рената Валеева