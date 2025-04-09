На Форуме труда представили функцию создания резюме с помощью ИИ

На Форуме труда, прошедшем в Санкт-Петербурге, представили функцию создания резюме с помощью искусственного интеллекта. О новой технологии на пленарной сессии «Человеческий капитал: дефицит или трансформация?» рассказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Сейчас соискатели все чаще обращаются к искусственному интеллекту для помощи в трудоустройстве. В ходе опроса 8 тыс. работающих россиян 19% респондентов рассказали, что использовали ИИ и нейросети при поиске работы; 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили этот процесс. Одной из основных областей применения ИИ в ходе трудоустройства стала подготовка резюме (24%) и портфолио для работодателей (22%).

Теперь во время заполнения резюме на «Авито Работе» под разделом «Обязанности» пользователи могут найти кнопку «Улучшить текст». С помощью этой функции, основанной на собственной большой языковой модели, нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию — исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме, учитывая при этом требования, разработанные экспертами платформы.

— Сегодня все больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы. Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей. Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза, — заявил Дмитрий Пучков.