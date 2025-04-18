Meta* предстоит суд по авторскому праву и антимонопольному делу одновременно

В середине апреля Ассоциация американских издателей подала в суд Калифорнии заявление в поддержку авторов, которые подали коллективный иск против Meta*

В середине апреля Ассоциация американских издателей подала в суд Калифорнии заявление в поддержку авторов, которые подали коллективный иск против Meta*. В иске утверждается, что компания использовала миллионы защищенных авторским правом текстов для обучения своей языковой модели LLaMA без разрешения правообладателей. В числе истцов — Сара Сильверман, Ричард Кэдри, Кристофер Голден, Майкл Шейбон, Та-Нехиси Коутс и Джуно Диас. Они утверждают, что Meta* собрала данные с пиратских ресурсов, включая Anna’s Archives и LibGen.

Это одно из примерно 40 дел, поданных в США против ИИ-компаний за нарушение авторских прав. По данным, представленным в заявлении, рынок лицензий для обучения ИИ оценивается в $2,5 млрд и может вырасти до $30 млрд в течение 10 лет. Рыночная капитализация Meta* составляет около $1,4 трлн.

Представители издательской отрасли заявили, что Meta* ранее вела переговоры о покупке лицензий у правообладателей, но в итоге выбрала пиратские источники. Они подчеркивают, что компания сознательно проигнорировала возможность законного получения данных. В заявлении указано, что Meta* нарушила положения закона DMCA и подорвала стимулы для авторов и издателей, предусмотренные авторским правом. Истцы отмечают, что IT-компания использовала не просто статистические характеристики текстов, а дословные фрагменты.

По мнению экспертов, действия Meta* подрывают основу рыночных отношений в цифровом пространстве и препятствуют развитию взаимовыгодных соглашений между авторами, издателями и разработчиками ИИ. Также заявлено, что признание таких действий допустимыми в рамках добросовестного использования приведет к повторному поощрению незаконного использования чужих работ.

В поддержку авторов также подали заявления другие отраслевые объединения, включая Copyright Alliance и Международную ассоциацию научных издателей. Слушание по ходатайствам сторон о вынесении решения в порядке суммарного судопроизводства назначено на 1 мая. В тот же день Meta* будет участвовать в другом процессе — антимонопольном деле, инициированном Федеральной торговой комиссией США. В нем утверждается, что покупка Instagram** в 2012 году и WhatsApp** в 2014 году была частью стратегии устранения конкурентов и создания монополии на рынке соцсетей. В рамках иска FTC требует от Meta* продажи этих платформ.

* Признана экстремистской организацией, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.

** Запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова