Павел Дуров заявил о нерушимости конфиденциальности в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, подчеркнув абсолютную неприкосновенность личной переписки пользователей платформы.

— За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений, — написал Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Дуров отметил, что Telegram придерживается принципиальной позиции в отношении защиты конфиденциальности пользователей и готов отстаивать эти принципы даже ценой ухода с рынка.

Он пояснил, что в исключительных случаях Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов лиц, подозреваемых в совершении преступлений, но только на основании соответствующего решения суда.

— Telegram скорее покинет рынок, чем ослабит шифрование с помощью бэкдоров и нарушит базовые права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем конфиденциальность на долю рынка, — заявил основатель Telegram.

Ранее мессенджер Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые не соблюдают правила сервиса.

Рената Валеева