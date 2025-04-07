Эксперты назвали лучшие легкие ИИ-модели на русском языке

Большая языковая модель A-Vibe от «Авито» заняла первое место среди облегченных моделей (до 10 млрд параметров) в независимом российском бенчмарке MERA, обойдя международные аналоги от OpenAI, Google и Anthropic.

A-Vibe обогнала такие модели, как GPT-4o mini, Gemma 3 27B, Claude 3.5 Haiku, Mistral Large, и другие популярные небольшие нейросети. Тестирование включало задачи различной сложности — от базового понимания текста до продвинутых лингвистических задач, требующих глубокой работы с контекстом.

До конца года компания планирует добавить еще 20 новых сценариев, а в будущем может открыть код модели для всех.

— Мы рассматриваем возможность выпуска модели в открытый доступ, что станет нашим вкладом в развитие российского рынка ИИ. Это поможет малому бизнесу внедрять передовые технологии без значительных инвестиций, образовательным учреждениям создавать прикладные программы, а независимым разработчикам строить современные сервисы на базе отечественных технологий. Для нас это возможность получить ценную обратную связь от рынка и улучшить наши модели, — комментирует Анастасия Рысьмятова, руководитель разработки больших языковых моделей «Авито».

Познакомиться с рейтингом можно на сайте MERA. В фильтре «Размер модели» выберите «5B — 10B», чтобы получить рейтинг среди небольших моделей. Цифры Human Benchmark — это результат тестирования реальных людей.