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Заряди весну выгодой в билайне: соберите весенний комплект со смартфоном, аксессуаром и оплаченной связью

12:25, 08.04.2025
Заряди весну выгодой в билайне: соберите весенний комплект со смартфоном, аксессуаром и оплаченной связью
Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весенний заряд выгод». В ней участвуют современные устройства и новинки популярных брендов HONOR, TECNO, Samsung, realme, Xiaomi. Достаточно выбрать смартфон и получить выгодный комплект, равный стоимости телефона.

Весна — время обновлений, прогулок и ярких впечатлений, а сохранить и делиться важными моментами позволит новенький смартфон. Одно из самых интересных предложений акции — HONOR X7c 8/256 ГБ. Приятные бонусы в выгодном комплекте сделают покупку еще выгоднее!

Преимущества HONOR X7c 8/256 ГБ:

  • Большой 6,77-дюймовый экран для комфортного просмотра контента.
  • Мощная батарея для долгой работы без подзарядки.
  • Производительный процессор, позволяющий использовать смартфон в режиме многозадачности.
  • 256 ГБ памяти для хранения фото, видео и важных файлов.
  • Качественная камера для четких снимков.
  • Высокий уровень амортизации. Смартфон устойчив к падениям и ударам.
  • Экран защищен усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную ударопрочность устройства.
  • Повышенный класс защиты от влаги и пыли IP64.

Как работает акция

Например, вы в рамках акции в интернет-магазине выбрали HONOR X7c 8/256 ГБ. К смартфону вам автоматически добавляется зарядное устройство Hoco C73A USB-C и 4500 бонусных рублей на связь — так вы получаете комплект, равный стоимости смартфона со скидкой.

В офисах обслуживания билайна при покупке смартфона в рамках акции вы также получаете 4500 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, подписку на билайн ТВ или услуги по настройке устройства.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

Справка

Акция «Весенний заряд выгод» действует с 19 марта до 21 апреля 2025 года. Максимальная выгода — до 8000 рублей.

Встречайте весну в обновках — заберите свой выгодный комплект в билайне уже сегодня!

* Количество товара ограничено.

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