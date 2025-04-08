Заряди весну выгодой в билайне: соберите весенний комплект со смартфоном, аксессуаром и оплаченной связью
Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весенний заряд выгод». В ней участвуют современные устройства и новинки популярных брендов HONOR, TECNO, Samsung, realme, Xiaomi. Достаточно выбрать смартфон и получить выгодный комплект, равный стоимости телефона.
Весна — время обновлений, прогулок и ярких впечатлений, а сохранить и делиться важными моментами позволит новенький смартфон. Одно из самых интересных предложений акции — HONOR X7c 8/256 ГБ. Приятные бонусы в выгодном комплекте сделают покупку еще выгоднее!
Преимущества HONOR X7c 8/256 ГБ:
- Большой 6,77-дюймовый экран для комфортного просмотра контента.
- Мощная батарея для долгой работы без подзарядки.
- Производительный процессор, позволяющий использовать смартфон в режиме многозадачности.
- 256 ГБ памяти для хранения фото, видео и важных файлов.
- Качественная камера для четких снимков.
- Высокий уровень амортизации. Смартфон устойчив к падениям и ударам.
- Экран защищен усиленным стеклом, что обеспечивает повышенную ударопрочность устройства.
- Повышенный класс защиты от влаги и пыли IP64.
Как работает акция
Например, вы в рамках акции в интернет-магазине выбрали HONOR X7c 8/256 ГБ. К смартфону вам автоматически добавляется зарядное устройство Hoco C73A USB-C и 4500 бонусных рублей на связь — так вы получаете комплект, равный стоимости смартфона со скидкой.
В офисах обслуживания билайна при покупке смартфона в рамках акции вы также получаете 4500 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, подписку на билайн ТВ или услуги по настройке устройства.
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Справка
Акция «Весенний заряд выгод» действует с 19 марта до 21 апреля 2025 года. Максимальная выгода — до 8000 рублей.
Встречайте весну в обновках — заберите свой выгодный комплект в билайне уже сегодня!
* Количество товара ограничено.
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