Татарстанцы стали лидерами по готовности к внедрению ИИ на работе

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По данным совместного исследования hh.ru и Level Group, 84% жителей Татарстана готовы принять искусственный интеллект на рабочем месте. Это самый высокий показатель среди регионов России.

Из них 49% поддерживают внедрение ИИ безоговорочно, видя в этом возможность повысить эффективность работы. Еще 35% выступают за внедрение при условии сохранения рабочих мест. Против использования технологий выступают 6% опрошенных, а 3% считают ИИ неприменимым в своей профессии.

— Искусственный интеллект — это не замена человека, а инструмент для оптимизации рутинных операций, — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. Особую поддержку технологиям выражают управленцы, юристы и маркетологи (свыше 40%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важным аспектом внедрения ИИ директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова назвала создание комфортной среды для сотрудников, что поможет им адаптироваться к новым условиям работы.

Недавно стало известно, что на комплексную автоматизацию предприятий АПК Татарстана с применением искусственного интеллекта (ИИ) направили 250 млн рублей.

Матвей Гавриков