Джимми Уэйлс выпустит книгу «Семь правил доверия» о роли «Википедии» и угрозах постправды

В книге Уэйлс описывает, как запуск «Википедии» стал возможен только благодаря доверию между незнакомыми людьми в интернете

В конце октября 2025 года в Великобритании и США выйдет новая книга основателя «Википедии» Джимми Уэйлса под названием The Seven Rules of Trust: And Why It Is Today’s Most Essential Superpower. Издательством в Великобритании выступает Bloomsbury, в США — Crown Currency. Права на перевод книги уже проданы в 15 странах.

В книге Уэйлс описывает, как запуск «Википедии» стал возможен только благодаря доверию между незнакомыми людьми в интернете. Он утверждает, что без доверия невозможны ни знания, ни совместная работа. В синопсисе говорится, что «Википедию» на английском языке просматривают 11 млрд раз в месяц. По мнению Уэйлса, в условиях постправды и распространения дезинформации вопрос доверия становится ключевым. Он считает, что кризис доверия влияет на политику, приводит к росту авторитаризма, отрицанию науки и рациональности. Автор надеется, что предложенные им семь правил помогут изменить ситуацию.

Книга будет посвящена современным вызовам, связанным с падением уровня доверия к институтам, медиа, политике и другим людям. Уэйлс предлагает рассматривать доверие как навык, который можно развивать. По его словам, именно это помогло «Википедии» стать крупнейшим в истории хранилищем знаний. Представители издательства назвали Уэйлса автором, который может объяснить значение доверия в глобальном контексте. Они подчеркивают, что книга не только анализирует проблему, но и предлагает практическое руководство по ее решению.

Екатерина Петрова