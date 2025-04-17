Springer Nature внедрила ИИ-инструмент для выявления нерелевантных ссылок в научных статьях

Система анализирует каждую библиографическую ссылку и оценивает ее соответствие теме статьи

Фото: Реальное время

Издательство Springer Nature разработало новый инструмент на базе искусственного интеллекта для выявления нерелевантных ссылок в научных рукописях. Система анализирует каждую библиографическую ссылку и оценивает ее соответствие теме статьи. В случае если в рукописи обнаружено значительное число нерелевантных источников, она направляется на ручную проверку сотрудникам Группы по обеспечению научной добросовестности (Research Integrity Group).

Инструмент прошел несколько этапов тестирования и валидации. Разработка продолжается, обучение системы будет вестись и далее. Проверка с участием человека останется обязательной частью процесса. Решение об отклонении статьи принимает редакционный отдел после анализа данных, полученных от ИИ. В системе учтены Принципы ответственного использования ИИ, действующие в Springer Nature.

Представители издательства заявили, что использование технологии особенно важно на фоне роста числа рукописей, созданных или искаженных с помощью ИИ. По словам экспертов, анализ ссылок стал новым способом выявления фальшивых работ.

Запуск инструмента произошел через десять месяцев после появления двух других ИИ-систем. Первая под названием Geppetto определяет тексты с искусственно сгенерированным содержанием. Вторая — SnappShot — выявляет проблемные изображения. В компании сообщили, что в настоящее время создано специальное подразделение по проверке добросовестности научных исследований, в нем работают 50 человек. Также проводится регулярное обучение редакторов и сотрудников. Новые инструменты будут применяться к подавляющему большинству журналов и книг, выпускаемых под брендом Springer Nature.

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Екатерина Петрова