Эксперты: перенос производства iPhone в США может взвинтить цены до небес

Стоимость смартфонов может взлететь на 90% или даже больше

Если Apple перенесет производство iPhone в США, стоимость смартфонов может взлететь на 90% или даже больше. Такой прогноз озвучили аналитики Bank of America, объясняя это более высокими зарплатами и пошлинами на импорт деталей, пишет «Интерфакс».

— Цены на iPhone могут увеличиться на 25% только за счет более высокой стоимости рабочей силы в США, — считают эксперты банка во главе с Уомси Моэном.

Даже если сборка будет происходить в Штатах, значительная часть компонентов по-прежнему будет импортироваться, в основном из Китая. Соответственно, импортные пошлины, которые недавно были значительно повышены, окажут существенное влияние на конечную стоимость продукта.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Китай остается главной неизвестной переменной для Apple, — подчеркнул аналитик Wedbush Дэниэл Айвз, напоминая, что в Китае производится и собирается около 90% смартфонов компании.

Аналитик CFRA Анджело Дзино оценивает эту долю в 85%. Другие эксперты также отмечают, что часть продукции Apple выпускается во Вьетнаме и Индии, что дает компании некоторую гибкость.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее объявил о повышении тарифов на импорт товаров из Китая, а Китай ответил зеркальными мерами.



Рената Валеева