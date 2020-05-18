Приговор по делу Пиркина: 40 лет колонии получили пять сотрудников МВД в Нижнекамске

Фото: "Реальное время"

Сегодня Нижнекамский горсуд завершил рассмотрение секретного дела о пытках задержанных в полиции. Все пять подсудимых приговорены к реальным срокам, сообщает «Зона права», представлявшая интересы четырех потерпевших.



Самый большой срок — 11 лет колонии строгого режима — получил оперуполномоченный Гадель Рахимов.

Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин приговорен к 9 годам колонии общего режима. На год меньше получил оперативник Михаил Логачев. Его коллеге Игорю Филинову назначено наказание в 7 лет и 3 месяца, но в колонии общего режима. В такую же колонию на 6 лет и 3 месяца суд отправил оперуполномоченного Наиля Миндубаева.

Шестой фигурант — Ильнар Гарипов (стажер на должности оперативника) — скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Общий срок на пятерых составил 41,5 года лишения свободы. В прениях гособвинитель запрашивал для полицейских по совокупности 59 лет.

По версии следствия, в октябре 2017 года в здании УМВД по Нижнекамскому району оперуполномоченные отдела угрозыска Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев (в целях повышения статистических показателей) выбивали у 22-летнего Ильназа Пиркина признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал.

Позднее парень покончил с собой. В предсмертном видеоролике, записанном на мобильный телефон, молодой человек рассказал об издевательствах в полиции.

Согласно материалам дела, жертвами полицейских пыток стали еще три человека. Причем двух из них заставляли взять на себя вину в суициде Пиркина.

Защита намерена оспорить приговор.