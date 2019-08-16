В Казани из-за грозы обесточен СИЗО-2

Фото: «Реальное время»

Гроза оставила без электричества СИЗО-2 Казани. Из-за отсутствия связи были сорваны несколько заседаний Верховного суда Татарстана, передает из суда журналист «Реального времени».



В частности, апелляционной инстанции пришлось объявить перерыв в заседании по делу об афере с «гробовыми», проходившем в режиме видео-конференц-связи с изоляторами Казани и Чистополя, где находятся осужденные приставы. О проблеме сообщили на заседании суда.

В УФСИН по РТ уточнили — отключение электричества было штатной мерой как раз на период прохождения грозового фронта. В ближайшее время питание обещают восстановить.