Как досудебщик «Лизинг-гранта» скостил «свой ущерб» в 48 раз и не погасил его

Казанский суд признал неисправившимся Тимура Аюпова, бывшего соратника главы АМСБ Хайдара Халиуллина

Фото: Ирина Плотникова

Не хочет отбывать условный срок до 2022 года бывший советник экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Тимур Аюпов. Его сделка со следствием, показания против Хайдара Халиуллина и чистосердечное признание в совершенных аферах на 21,8 млн рублей обеспечили мягкое наказание. Но сегодня досудебщик пытался убедить суд, что уже достоин и снятия судимости. Как передает журналист «Реального времени», Аюпову отказали с формулировкой: «У суда не сформировалось убеждение об исправлении условно осужденного».

Программист Аюпов желает свозить дочь «за границу»



На заседание Советского райсуда Казани Тимур Аюпов пришел без защитника. Хотя ранее его интересы представляли аж два адвоката. Не запасся и речью. В итоге его ходатайство в суде прозвучало не слишком убедительно.

— Хотел бы, чтобы сняли досрочно условное осуждение. Хотел сменить работу, а она связана с командировками на месяц-два, по условиям испытательного срока — нет такой возможности. Плюс дочку хотел за границу свозить, — признался «условник» из дела «Лизинг-гранта».

— За границу? — удивился председательствующий судья, зампред Советского райсуда Эрнест Муртазин.

— На море куда-то. В Крым, — поправился Аюпов и, видя недоумение судьи и прокурора, уточнил. — Я имею в виду — за границы Татарстана...

Суд выяснил, что единственным опекуном ребенка заявитель не является. Его жена никакими условными сроками не связана. Заявитель пытался возражать: «Она без меня не поедет».

Вкратце напомним: в разработку сотрудников МВД Татарстана Аюпов попал, будучи советником президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина. Заключил сделку со следствием и прокуратурой и дал показания против себя и других членов группы. А еще полностью признал вину по всем 54 эпизодам уголовного дела. Среди них — 15 хищений бюджетных средств по программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант» с ущербом в 21,7 млн рублей, восемь покушений на хищения еще 18 млн рублей, а также 18 эпизодов легализации преступных доходов и 13 подделок официальных документов.

При рассмотрении дела «Лизинг-гранта» по существу Вахитовский райсуд Казани посчитал все эпизоды подделки и легализации излишне вмененными, а экс-президента АМСБ Хайдара Халиуллина оправдал по трем эпизодам за отсутствием состава преступления. Фото: Олег Тихонов

Нюанс в том, что при рассмотрении дела «Лизинг-гранта» по существу Вахитовский райсуд Казани посчитал все эпизоды подделки и легализации излишне вмененными, а экс-президента АМСБ Хайдара Халиуллина оправдал по трем эпизодам за отсутствием состава преступления. В результате ущерб по совершенным эпизодам преступления сократился до 17 млн рублей. Несмотря на это, приговор был жестким: из 23 фигурантов посадили восьмерых, Халиуллину дали 7 лет колонии общего режима, его бывшей жене — на год меньше.

Впрочем, этот приговор от 8 ноября 2019 года в силу еще не вступил. В отличие от приговора того же суда Аюпову от 3 июля 2018-го. Тогда признавшего вину досущебщика в особом порядке наказали 5 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Испытательный срок этот истечет в июле 2022 года.

Аюпов: «Не возместил, потому что не было гражданского иска»

Ходатайство Аюпова об отмене условного осуждения и досрочном снятии судимости было подано по истечении половины испытательного срока. На заседании инспектор уголовно-исполнительной инспекции ФСИН подопечного поддержал: «Замечаний и нареканий по отбытию условного срока нет. Проверялся участковым. Характеризуется положительно».

У представителя прокуратуры и судьи было немало вопросов в части принятых мер по погашению ущерба. Напомним, согласно приговору Аюпова, он признался во всех 54 эпизодах дела и хищениях на 21 млн 788 тысяч рублей. «Сколько из этого возместили?» — спросил председательствующий судья Муртазин. «Не было гражданского иска, ваша честь!» — отвечал Аюпов.

У представителя прокуратуры и судьи было немало вопросов в части принятых мер по погашению ущерба

— А вы пытались возместить хоть какую-то сумму? — уточнил судья.

— Я звонил в Минэкономики, еще когда был суд. Они мне не предоставили никаких счетов, ничего.

— Письменно вы куда-то обращались?

— Нет. Только звонил и несколько раз посещал Минэкономики.

Фамилии ответственных сотрудников потерпевшего ведомства, с которыми обсуждался этот вопрос, осужденный вспомнить не смог. Зато счел нужным сказать о своей «максимальной помощи следствию».

Представитель прокуратуры Советского района Артур Юсупов решил выяснить: «Какой ущерб из 21 млн 788 тысяч рублей был причинен вами?»

— Порядка 450 тысяч рублей, — неожиданно заявил Тимур Аюпов, скостив тем самым установленную его же приговором сумму аж в 48 раз.

— Из этого можно было возместить какую-то часть? — продолжил сотрудник надзорного ведомства.

— Я жду гражданского иска. Возможно, больше будет, там сумма не определена. Но у меня все имущество под арестом, и я, само собой, возмещу...

Заметим, что в 2018-м Аюпов на своем суде также заявлял о готовности погашать ущерб, но ссылался на то, что министерство не предоставило ему реквизиты, и вообще оно принимает деньги лишь от организаций, а он лично грант не получал, и непонятно, по какой статье оприходовать деньги.

Представитель потерпевшего ведомства Алексей Нигматуллин комментировал ситуацию иначе: «Мы предоставим реквизиты, на его усмотрение, воспользуется возможностью или нет. Реквизиты предоставлялись другим участникам судебного процесса, Аюпов [ранее] не изъявлял желания получить реквизиты и возместить ущерб».

Ходатайство досудебщика прокуратура не поддержала





Адвокат Халиуллина об Аюпове: «Он главный организатор схемы!»

Ходатайство досудебщика прокуратура не поддержала. Решение суда Аюпова также не порадовало. Как отметил судья Эрнест Муртазин, само по себе истечение половины испытательного срока — недостаточное основание для полной отмены условного наказания, а соблюдение обязанностей и примерное поведение — это обязанность осужденного, а не его заслуга.

— Суд считает принятие решения об отмене условного осуждения Аюпова и снятии с него судимости по вышеуказанному приговору преждевременным. У суда не сформировалось убеждение об исправлении условно осужденного Аюпова, — огласил решение судья.

Комментировать результат заседания Тимур Аюпов не стал. Зато это сделал защитник осужденного экс-президента АМСБ Хайдара Халиуллина.

— Суд абсолютно прав. Если нет возмещения ущерба как такового, то претендовать, чтобы сняли судимость, опрометчиво, — оценил решение адвокат Павел Мазуренко. И вы не забывайте, по основному делу «Лизинг-гранта» приговор еще оспаривается. И сам факт, что по трем эпизодам Халиуллин был оправдан, а Аюпов их признал, позволяет говорить о возможном оговоре. Ведь показания этого человека сыграли ключевую роль в деле.

Заявление досудебщика о «личном ущербе» лишь в 450 тысяч Мазуренко не удивило. По его словам, эта сумма звучала и раньше:



— Он считает с каждого эпизода 10—20 тысяч, которые якобы он получал за свои услуги. Хотя в суде люди говорили, что он был именно тем человеком, который неоднократно забирал и всю сумму гранта целиком. В итоге у нас есть фигуранты, которые денег не увидели, но получили срок. И это не один человек.

«Аюпов — главный организатор схемы, и большая часть денег осела именно в его карманах», — излагает позицию защиты адвокат Халиуллина. И ссылается на объем арестованного по делу имущества досудебщика — квартиру, авто, гараж, и отсутствие такового у получившего 7 лет по приговору бывшего лидера предпринимателей Татарстана.