Минобороны: за шесть часов ПВО перехватило 167 украинских БПЛА

Среди перехваченных аппаратов — 12 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы

Минобороны России сообщило о масштабной работе сил ПВО 26 февраля. В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Согласно официальному сообщению ведомства, дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона.

Среди перехваченных аппаратов — 12 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.



Рената Валеева