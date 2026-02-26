Минобороны: за шесть часов ПВО перехватило 167 украинских БПЛА
Среди перехваченных аппаратов — 12 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы
Минобороны России сообщило о масштабной работе сил ПВО 26 февраля. В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Согласно официальному сообщению ведомства, дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона.
