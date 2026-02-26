Новости происшествий

В Татарстане водитель Renault погибла, врезавшись в стоящий КАМАЗ

21:56, 26.02.2026

Девушка выбрала небезопасную скорость движения

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь молодого водителя. Об этом сообщили в ГАИ Татарстана.

По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованный на обочине КАМАЗ.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Трагедия произошла по причине выбора небезопасной скорости движения. От полученных в результате столкновения травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.

