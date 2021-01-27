«Татнефтехиминвест-холдинг» подсчитал потери татарстанской нефтехимии

Первое заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»: пандемия «откусила» 8,4% объема производства, КФУ разработал катализатор для большой нефтехимии, а «Татнефть» тестирует зарядные устройства

Инновационные ноу-хау в большой нефтехимии сродни венчурной индустрии: нет 100%-ной гарантии, что прогнозы их разработчиков оправдаются в будущем, так рассуждали представители татарстанского ТЭК, оценивая энергетические проекты на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Сегодня им были презентованы четыре абсолютно новых продукта для промышленного внедрения в химии, энергетике и сельском хозяйстве. «Я не такой крутой знаток химии, но знаю, что есть олефины наиболее маржинальные, а есть — поменьше. Спросим у специалистов», — так с помощью независимых экспертов президент Рустам Минниханов «диагностировал» состоятельность каждой из озвученных идей. В заключение он посоветовал пяти «отказникам» из «клуба нефтяников и нефтехимиков» передавать исторические материалы о достижениях компаний в Госархив РТ.

Неглубокое, но долгое сползание



Главным вопросом сегодняшнего заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» явилось традиционное подведение итогов работы нефтегазохимического комплекса Татарстана за пандемийный 2020 год. Их представил генеральный директор компании Рафинат Яруллин. С первых минут он ожидаемо доложил об ухудшении положения в отрасли по всем ключевым показателям, но важнее было знать, насколько глубоким оказалось падение, кто оказался в лидерах и аутсайдерах.

Впрочем, апокалипсические весенние прогнозы не сбылись. Как сообщил Рафинат Яруллин, объем производства предприятий нефтегазохимического комплекса РТ по итогам 2020 года сократился на 8,4%. Это оказалось лучше, чем предрекали аналитики весной 2020 год, обещавшие спад до 15—20%. Правда, несколько смущало отсутствие в докладе точных цифр объема отгруженной продукции и финансовый результат за 2020 год. Возможно, окончательные итоги еще не подведены и прозвучат позднее. Вместо этого докладчик вынужден был озвучить цифры налоговых отчислений, которые косвенно «подсвечивают» финансовые итоги отрасли. По словам Рафината Яруллина, предприятия отрасли перечислили во все уровни бюджета 384 млрд рублей, но в консолидированный бюджет РТ попало 54 млрд рублей. Это на 41% меньше, чем в 2019 году, уточнил Яруллин.

Фото: tatarstan.ru

Но списывать все потери отрасли на пандемию неверно, заявил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга». Негативный отпечаток наложило неудачное окончание 2019 года. «На ухудшение результатов повлияла не только пандемия, негативные тенденции отмечались в 2019 году, — указал Рафинат Яруллин. — Выпуск продукции снижается второй год подряд». На слайдах была показана динамика снижения производства, отправной точкой которого стал 2019 год. Если по итогам 2018 года был достигнут рост в 102,8%, то в 2019 году произошло первое снижение до уровня 99%, а по итогам 2020 года — 91,6%.

Капремонты в пандемию: цены на топливо растут

Отрицательная динамика во всех секторах, за исключением резинотехнических изделий, говорил Рафинат Яруллин. За 2020 год «Татнефть» снизила объем добычи на 13% — до 25,6 млн тонн. В результате ее выручка упала на 15%, а прибыль на 61%. Отрицательные показатели выручки показало большинство нефтехимических предприятий: от 13 до 50%. Рафинат Яруллин объяснил это падением мировых цен на нефть, нефтепродукты, пластики, карбамид. Пик снижения пришелся на весну 2020 года.

Зато в четвертом квартале цены оживились, причем на все виды нефтехимической продукции, что помогло восстановиться. «КОС наращивает мощности поликарбонатов до 100 тысяч тонн, но во время модернизации пришлось немного приостановить их выпуск. Продолжает снижаться поставка полиэтилена республиканским потребителям. НКНХ улучшил производственные показатели. Выпуск каучуков, пластиков и альфа-олефинов выше, чем в конце 2019 года», — сообщил Яруллин.

Фото: Ринат Назметдинов

Удивительные метаморфозы происходили на рынке топлива: если в начале года спрос на бензин падал, после снятия ограничений произошел заметный рост цен, который продолжается до сих пор. Нефтеперерабатывающий комплекс по-разному среагировал, замещая простои друг друга. ТАНЕКО увеличил переработку сырья на 12%. Так, на 6,5% увеличился выпуск автобензинов, а дизельного топлива — снизился на 6%, до 3,4 млн тонн. Снижение пришлось на второе полугодие, когда ТАНЕКО проводил капитальный ремонт нескольких установок. На ТАИФ-НК за год переработали 7,3 млн тонн нефти, выпуск дизтоплива вырос на 19% — до 2,9 млн тонн, автомобильные бензины снизились на 11%. Основная причина — капитальный ремонт в конце года. Из-за капитального ремонта и дефицита сырья произошло краткосрочное падение в третьем квартале выпуска этилена и полиэтилена

Химзавод Карпова в поиске бизнес-идей

Химзавод Карпова сократил выручку на 17%. По словам Рафината Яруллина, к ухудшению показателей привело закрытие линии по выпуску катализаторов для дегидрирования (это произошло еще два года назад, но ликвидация производства все еще дает знать о себе). «Последние инвестпроекты реализованы в 2013 году, нужно искать новые конкурентные продукты. Прошу дать предложения по созданию импортозамещающих производств», — обратился за помощью к «клубу нефтехимиков» Рафинат Яруллин, который сам несколько лет назад был членом совета директоров ОАО «Химзавод им. Карпова». Напомним, что руководящие органы менделеевского комбината сменились с приходом Тимура Метшина, старшего сына семьи Метшиных.

И без этого очевидно, что наступила новая реальность, перекроившая ландшафты всех рынков — и нефтехимического в том числе. По мнению Яруллина, угроза скрывается в том, что мировой рынок переходит на более дешевое сырье, чем используют татарстанские компании. «Рынок будет перенасыщен, рентабельность снизится», — предупредил он, добавив, что инвесторам нужно уходить в среднюю и малотоннажную химию.

Фото: yandex.ru

В пользу этого тезиса он привел возможное введение запрета на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. «О скором запрете этой техники уже объявили правительства 14 стран мира, — сообщил Рафинат Яруллин. — Даже консервативные сценарии предполагают снижение объектов потребления нефти. Это еще раз говорит, что все продукты нефтепереработки нужно направлять на выпуск химических товаров», — убеждал Яруллин.

Завершил спикер отчет призывом соблюдать правила промышленной безопасности на опасных предприятиях. «Потушили пожар на нефтехимическом комбинате в Уфе. У нас в Сармановском районе произошло ЧП», — напомнил он.

Производные полиэтилена: нужен ли катализатор КФУ

Но гораздо больше времени заняла традиционная питч-сессия с презентацией новых технологий и продуктов для ТЭК. COVID-19, однако же, не свернул планы: в повестку включили сразу четыре новых проекта. Ученые КФУ не останавливали работу в ходе самоизоляции и продемонстрировали, можно сказать, технологический стартап по выпуску нового катализатора селективной олигомеризации этилена. Руководитель научной группы КФУ профессор Дмитрий Яхваров выступил с докладом «Каталитическая димеризация и тримеризация этилена». Он предложил внедрить технологию по выпуску катализатора на предприятиях большой химии. Правда, его выступление, которое длилось больше 30 минут, прозвучало как научная лекция, которая была понятна исключительно специалистам.

«Я не такой крутой знаток химии, но знаю, что есть олефины наиболее маржинальные, а есть — так себе, поменьше, — с иронией отреагировал президент по окончании доклада. — Но у нас есть два крупных специалиста, спросим у них…. Есть еще третий, ученый», — увидел президент в зале ректора КНИТУ-КХТИ Юрия Казакова. Но сначала президент спросил у ученого о практическом значении ноу-хау: «Подойдут ли существующие мощности или нужны новые установки?»

Фото: csiul.ru

«Пока они (катализаторы) находятся на лабораторном уровне, но легко масштабируются», — заверил профессор Яхваров. Тогда президент попросил оценить достоинства разработки промышленников-практиков.

«На самом деле, это интересная работа, все, что связано с селективностью получения продукции, — первым отозвался гендиректор КОС Фарид Минигулов. — В сравнении с нашими показателями, которые мы получаем, и теми, которые заявлены в работе, есть серьезные отличия. Это интересная работа. Я считаю, что нужно будет дойти до промышленных испытаний», — одобрил он. Глава «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин добавил, что «линейные олефины, которые мы сегодня выпускаем, четко заточены под наши потребности, а с селективностью в ту или иную сторону — тут надо посмотреть».

Ректор КХТИ о «детских болезнях» масштабирования

Тогда в качестве независимого эксперта президент призвал выступить ректора КХТИ Юрия Казакова. Он рассказал о собственном опыте получения катализатора, заявив, что при внедрении в производство выявляется немало побочных эффектов, которые нельзя заранее предвидеть. «Важно при масштабировании то, что мы не отлавливали при лабораторных процессах. Когда эксплуатировали свою установку, реально намучились».

Фото: tatarstan.ru

«Это технологии мирового уровня, надо их поддержать», — настаивал Рафинат Яруллин. «Но надо понимать, что мы должны производить то сырье, которое нужно для укрепления наших конкурентных позиций», — подвел черту президент.

Следующему «экспресс-тестированию» была подвергнута надежность энергоснабжения и энергоэффективность трехфазных нормализаторов переменного напряжения NORMEL. Их представил гендиректор «Научно-внедренческой корпорации «ЭНЕКСГРУПП» Владимир Давыдов. Стоимость отечественного нормализатора с высокой степенью защиты — 300 тысяч рублей, а у миланской фирмы — 1,2 млн евро. «Однозначно экономическая выгода есть даже в цене», — убеждал Давыдов.

Кроме того, нормализатор обеспечивает снижение электропотребления на 15%. В ответ президент попросил оценить достоинства этого предложения гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева. «Надо посмотреть, изучить сервисный контракт. Давайте посмотрим на пилотном проекте», — предложил он. Президент поручил выбрать несколько объектов. «Перепады в промышленности нужно регулировать, — заметил Минниханов. — Эта новация нам интересна. Мы по объему производства пятый регион в стране».

«Их даже потомки знать не будут»

Гендиректор ГК «ЭнергоРазвитие» Раиль Газетдинов сообщил о перспективах запуска восьми станций быстрой зарядки электромобилей на трассе Казань — Москва. На ней, в частности, работают 39 автозаправок ПАО «Татнефть». Соответствующие проекты разрабатываются на Зеленодольском электротехническом заводе («ЗЭТЗ»).

В заключение предоставили слово главе Госархива РТ Гульнаре Гадбрахмановой. Она пожаловалась на пять компаний, которые отказываются передавать архивные документы в Госархив. Среди отказников — СИНХ, Иннополис, Казанский жировой комбинат. «Их даже потомки знать не будут!» — воскликнула она. Президент поручил решить вопрос. «Оставьте память о себе и своих компаниях, передовиках и достижениях», — посоветовал он.

Президент вспомнил, как ему дарили книгу 100-летней давности. «Если бы такой работы не было, все… все забудется, потеряется», — убеждал он. И привел простой аргумент: «Посмотрите, как нам интересно поднимать документы 100—200-летней давности».