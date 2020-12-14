Как профессор КФУ поспорил с химзаводом Карпова о роялти за катализатор

Фото: Максим Платонов

Катализатор преткновения

Одно из старейших предприятий химической промышленности России и Татарстана, основанный в 1868 году химзавод им. Карпова оказался втянут в судебные разбирательства с компаниями профессора КФУ Александра Ламберова, выяснило «Реальное время». Один из процессов по иску Ламберова завершился в ноябре, однако ответное заявление завода на минувшей неделе принял к производству Арбитражный суд Татарстана. Спор идет вокруг изобретений Ламберова, которыми по лицензии пользовался завод, а точнее — за вознаграждение за это использование.

Под «изобретением» следует понимать катализатор для дегидрирования изобутана — получающийся в этом процессе изобутилен является одним из важнейших вспомогательных материалов, применяемых в производстве изопренового каучука.



Химзавод им. Карпова оказался втянут в судебные разбирательства с компаниями профессора КФУ Александра Ламберова. Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

Сумма роялти, взимаемого с завода им. Карпова за пользование изобретением, в течение действия договора менялась через допсоглашения: изначально она составляла 10% от стоимости товарной продукции, позже — 17%, в 2016 году — снова 10%, в 2018 году она составляла фиксированные 100 рублей за тонну продукта. В открытых источниках не удалось обнаружить объемы производства этого катализатора на химзаводе им. Карпова, однако Ламберов в разговоре с «Реальным временем» оценил объемы роялти за последние три года в «десятки миллионов» рублей, что подтверждается и документами суда. Компании Ламберова «Катализ» и «Катализ Инвест» ежегодно фиксировали выручку в сумы около десяти миллионов рублей, а еще одна, ликвидированная в августе 2020 года «Катализ-Пром» — от 180 до 200 млн рублей в год. Права на патент в разные годы принадлежали какой-либо из этих трех компаний. Правда, в документах суда отмечается также, что прибыль от патента делилась в равных долях на четверых соавторов изобретений, один из которых — Ламберов.

Разбирательства стартовали в конце августа-начале сентября — тогда суд со второго раза принял заявление Ламберова и его компании «Катализ инвест». В заявлении истец требовал взыскать лицензионное вознаграждение в общем размере около 36 млн рублей по лицензионному договору от 28 марта 2009 года, который должен истечь только в марте 2021 года. Как сказано в материалах суда, долг возник за период с октября 2017 года по сентябрь 2020-го, итоговая сумма учитывает также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Речь идет о катализаторе, который химзаваод Карпова производил уже много лет. Фото: karpovchem.ru

«Завод существовал во многом благодаря этому катализатору»

— Речь идет о катализаторе, который они производили уже много лет. Сейчас они этот катализатор производить закончили. Катализатор для процесса дегидрирования избоутана. Пришли новые собственники и пытаются эти договора признать недействительными, чтобы не платить роялти. Но платить они перестали еще когда производили. Завод существовал во многом благодаря этому катализатору, это был самый рентабельный продукт, — рассказал «Реальному времени» Ламберов.

Смена собственников, которую упоминает Ламберов, произошла в октябре 2019 года. Сейчас, по данным завода, 51% акций АО «Химзавод им. Карпова» принадлежит ООО «Джиэсэм кемикал», бенефициаром которого СМИ называют Михаила Маркина — выходца из крупнейшей организации по производству удобрений «ЕвроХим». Он также в течение 2020 года входил в состав совета директоров завода, правда с ноября он там уже не фигурирует.

«Реальное время» также направило запрос в администрацию химзавода им. Карпова, ответ к настоящему времени не поступил. Однако в судебных документах говорится, что завод иск не признавал, ссылаясь на различные обстоятельства — в том числе и на тот факт, что технологию производства катализатора завод не использует. Также завод ходатайствовал о проведении экспертизы с целью проверки соответствия технологии применяемой заводом (ответчиком) технологии по патенту — впрочем, суд эту экспертизу назначать не стал.

В итоге суд встал на сторону истца и взыскал требуемую сумму. Однако уже в декабре завод подал иск о расторжении некоего лицензионного договора от 28 марта 2009 года. Возможно, что речь идет именно о договоре на лицензию на катализатор — однако Ламберов в разговоре с «Реальным временем» пояснил, что это может быть и договор на некую другую лицензию.

Александр Артемьев