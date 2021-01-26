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Пожарные потушили пожар на заводе «Уфаоргсинтез»

07:52, 26.01.2021
Пожарные потушили пожар на заводе «Уфаоргсинтез»
Фото: 02.mchs.gov.ru

Пожарные потушили пожар на предприятии «Уфаоргсинтез». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Согласно сообщению ведомства, в 02:22 было ликвидировано открытое горение, в 06:33 объявлена полная ликвидация.

Фото: 02.mchs.gov.ru

В результате происшествия при пожаре погиб мужчина, 1970 года рождения.

К тушению пожара привлекли более 120 спасателей. На заводе горели две емкости с нефтепродуктами.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Башкортостан
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