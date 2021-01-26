Пожарные потушили пожар на заводе «Уфаоргсинтез»

Пожарные потушили пожар на предприятии «Уфаоргсинтез». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Согласно сообщению ведомства, в 02:22 было ликвидировано открытое горение, в 06:33 объявлена полная ликвидация.

Фото: 02.mchs.gov.ru

В результате происшествия при пожаре погиб мужчина, 1970 года рождения.



К тушению пожара привлекли более 120 спасателей. На заводе горели две емкости с нефтепродуктами.

Ольга Плешкова