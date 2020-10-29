Список персон

Нуруллин Кадим Назырович

Культура
Нуруллин Кадим Назырович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 2 июля 1975 года в с. Каменный Брод Буинского района ТАССР.

Образование

1997 г. — окончил Казанскую государственную академию культуры и искусств.

Трудовая деятельность

1997-2003 гг. — администратор, главный администратор, заместитель директора Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

С 2003 г. — директор Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.

Награды и звания

Заслуженный работник культуры РТ (2015 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, ул Павлюхина, 73
  • Телефон: (843) 21-21-404
  • Email: tatfilarmonia@tatfil.ru
  • Сайт: https://tatfil.ru/

Дата последнего обновления: 29.10.2020

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