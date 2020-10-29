Нуруллин Кадим Назырович
Общая информация
Родился 2 июля 1975 года в с. Каменный Брод Буинского района ТАССР.
Образование
1997 г. — окончил Казанскую государственную академию культуры и искусств.
Трудовая деятельность
1997-2003 гг. — администратор, главный администратор, заместитель директора Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.
С 2003 г. — директор Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.
Награды и звания
Заслуженный работник культуры РТ (2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул Павлюхина, 73
- Телефон: (843) 21-21-404
- Email: tatfilarmonia@tatfil.ru
- Сайт: https://tatfil.ru/
Дата последнего обновления: 29.10.2020