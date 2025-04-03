В Татарстане объяснили новые правила строительства частных домов через счета эскроу

Фото: Максим Платонов

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон о строительстве индивидуальных жилых домов по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана.

По словам эксперта ведомства Альбины Алексеевой, применение механизма эскроу при строительстве частных домов не является обязательным и определяется соглашением между заказчиком и подрядчиком. При выборе такого варианта расчетов деньги за строительство направляются на специальный счет в банке, где хранятся до завершения строительства, но не дольше 6 месяцев после его окончания. Средства застрахованы, максимальная сумма возмещения при страховом случае составляет 10 миллионов рублей.

Для участия в системе подрядчик должен соответствовать определенным требованиям: быть юридическим лицом или ИП, зарегистрированным в ЕИСЖС, иметь идентификатор и разместить обязательную информацию в системе.

Заказчик обязан владеть земельным участком (на правах собственности, аренды или безвозмездного пользования) и подать уведомление о планируемом строительстве в местные органы власти, включая данные о договоре подряда. Дом должен возводиться по типовому проекту, доступному на сайте строим.дом.рф.

Банк перечислит деньги подрядчику в течение 5 рабочих дней после регистрации права собственности на дом. В открытой части ЕИСЖ размещаются общие сведения о подрядчике и его проектах, в закрытой — информация по конкретным договорам, включая данные о заказчике, земельном участке и документах на объект.

Новые правила закреплены в части 1 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ.

Напомним, что Татарстан занимает первое место в России по объемам строительства индивидуальных жилых домов с применением механизма эскроу, сообщили в Банке ДОМ.РФ.

Матвей Гавриков