Росстат: индекс промышленного производства в феврале 2025 года вырос на 5,6%
По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2025 года составил 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-февраль рост составил 105,0%. По отношению к январю 2025 года отмечен рост на 0,6%.
Прирост обеспечили обрабатывающие производства (+12,0%) и энергетический сектор (+4,0%). В то же время добыча полезных ископаемых снизилась на 5,6%, а отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, — на 5,5%.
Лидеры роста в феврале 2025 года:
- производство мебели (+43,3%);
- фармацевтика (+29,9%);
- автопром (+27,0%);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,2%);
- металлургия (+21,4%).
Существенное снижение показали:
- производство одежды (-41,2%);
- текстильная отрасль (-28,2%);
- электротехническое производство (-14,9%).
За первые два месяца 2025 года обрабатывающие производства показали рост на 10,9%. Наибольший прирост продемонстрировали:
- мебельное производство (+28,9%);
- металлургия (+28,0%);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,7%).
В то же время существенно сократилось:
- производство одежды (-33,1%);
- выпуск готовых металлических изделий (-15,9%);
- текстильное производство (-13,9%).
Информация по нефтегазовому сектору и нефтепродуктам не раскрывается в соответствии с решениями правительства РФ.
Напомним, что в России намерены продолжать поддержку угольной отрасли, особенно в свете растущего мирового потребления угля, которое увеличилось на 80% за последние 25 лет.
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