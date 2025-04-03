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Росстат: индекс промышленного производства в феврале 2025 года вырос на 5,6%

16:27, 03.04.2025
Росстат: индекс промышленного производства в феврале 2025 года вырос на 5,6%
Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2025 года составил 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-февраль рост составил 105,0%. По отношению к январю 2025 года отмечен рост на 0,6%.

Прирост обеспечили обрабатывающие производства (+12,0%) и энергетический сектор (+4,0%). В то же время добыча полезных ископаемых снизилась на 5,6%, а отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, — на 5,5%.

Лидеры роста в феврале 2025 года:

  • производство мебели (+43,3%);
  • фармацевтика (+29,9%);
  • автопром (+27,0%);
  • производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,2%);
  • металлургия (+21,4%).

Существенное снижение показали:

  • производство одежды (-41,2%);
  • текстильная отрасль (-28,2%);
  • электротехническое производство (-14,9%).

За первые два месяца 2025 года обрабатывающие производства показали рост на 10,9%. Наибольший прирост продемонстрировали:

  • мебельное производство (+28,9%);
  • металлургия (+28,0%);
  • производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,7%).

В то же время существенно сократилось:

  • производство одежды (-33,1%);
  • выпуск готовых металлических изделий (-15,9%);
  • текстильное производство (-13,9%).

Информация по нефтегазовому сектору и нефтепродуктам не раскрывается в соответствии с решениями правительства РФ.

Напомним, что в России намерены продолжать поддержку угольной отрасли, особенно в свете растущего мирового потребления угля, которое увеличилось на 80% за последние 25 лет.

Матвей Гавриков

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