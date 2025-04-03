Росстат: индекс промышленного производства в феврале 2025 года вырос на 5,6%

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, индекс промышленного производства в феврале 2025 года составил 105,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-февраль рост составил 105,0%. По отношению к январю 2025 года отмечен рост на 0,6%.

Прирост обеспечили обрабатывающие производства (+12,0%) и энергетический сектор (+4,0%). В то же время добыча полезных ископаемых снизилась на 5,6%, а отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, — на 5,5%.

Лидеры роста в феврале 2025 года:

производство мебели (+43,3%);

фармацевтика (+29,9%);

автопром (+27,0%);

производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,2%);

металлургия (+21,4%).

Существенное снижение показали:

производство одежды (-41,2%);

текстильная отрасль (-28,2%);

электротехническое производство (-14,9%).

За первые два месяца 2025 года обрабатывающие производства показали рост на 10,9%. Наибольший прирост продемонстрировали:

мебельное производство (+28,9%);

металлургия (+28,0%);

производство резиновых и пластмассовых изделий (+26,7%).

В то же время существенно сократилось:

производство одежды (-33,1%);

выпуск готовых металлических изделий (-15,9%);

текстильное производство (-13,9%).

Информация по нефтегазовому сектору и нефтепродуктам не раскрывается в соответствии с решениями правительства РФ.

Напомним, что в России намерены продолжать поддержку угольной отрасли, особенно в свете растущего мирового потребления угля, которое увеличилось на 80% за последние 25 лет.



Матвей Гавриков