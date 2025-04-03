Офисные сотрудники Казани рассказали о предпочтительных способах рабочей коммуникации

Фото: Мария Зверева

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование среди офисных сотрудников Казани, чтобы выяснить, какие способы коммуникации наиболее популярны в рабочей среде.

По результатам опроса, проведенного с 11 по 31 марта 2025 года, наибольшей популярностью пользуются следующие каналы связи:

Сообщения в мессенджерах — 42%

Электронная почта — 39%

Личные встречи — 35%

Телефонные звонки — 34%

Таск-трекеры/онлайн-доски — 13%

Видеосвязь — 11%

Выявлены различия в предпочтениях по возрасту и полу респондентов. Среди поколения Z (до 25 лет) лидируют мессенджеры (80%), при этом только 18% предпочитают телефонные разговоры. С увеличением возраста популярность мессенджеров снижается: среди 25-35 летних их выбирает 49%, среди 35-45 летних — 37%, а старше 45 лет — лишь 20%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Респонденты в возрасте 25-35 лет чаще используют электронную почту (44%), а представители старшего поколения (старше 45 лет) отдают предпочтение личным встречам (50%).

Гендерные различия также оказались существенными: мужчины чаще выбирают личные встречи и телефонные звонки, тогда как женщины предпочитают письменное общение через мессенджеры, трекеры задач и видеосвязь.

Исследование показало, что уровень дохода также влияет на выбор способа коммуникации: чем выше доход, тем реже используются письменные каналы связи (мессенджеры и email) и чаще предпочтение отдается личным встречам и телефонным разговорам.

Напомним, что согласно недавнему 10% россиян вступают в конкуренцию с коллегами за внимание руководства, стремясь к карьерному росту.



Матвей Гавриков