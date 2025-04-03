Дмитрий Пучков, «Авито Работа»: «Рынок труда стабилизируется, но при этом остается рынком соискателя»

Фото: Максим Платонов

На рынке труда продолжает расти число новых вакансий от работодателей, однако темпы этого роста постепенно замедляются. В целом по итогам этой зимы количество новых вакансий на «Авито» увеличилось на 41% год к году.

— Это подтверждает, что рынок труда стабилизируется, но при этом остается рынком соискателя — в ряде отраслей по-прежнему ощущается нехватка специалистов. В таких условиях важно, чтобы работодатели предлагали конкурентные условия, а соискатели адаптировались к новым требованиям рынка», — сообщил управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков на пресс-конференции по поводу «Форума труда — 2025», который пройдет со 2 по 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Он выступит на форуме в рамках пленарной сессии на тему: «Человеческий капитал — дефицит или трансформация?» и расскажет о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На пресс-конференции Пучков отметил, что цифровизация рекрутинга неизбежна: AI позволяет соискателям создавать резюме за 30—40 секунд. При этом ИИ активно используется и работодателями — например, для генерации вакансий и анализа резюме. Однако технологии не заменяют специалистов, а повышают эффективность их процессов.

По данным «Авито Работы», число предложений работы с переобучением выросло в три раза, особенно в ретейле и складской логистике. Также увеличилось количество вакансий для более квалифицированных специалистов, где переобучение занимает от 4 до 6 месяцев, например, в сфере продаж их стало на 70% больше.