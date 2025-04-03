Суяргулов утвердил обвинение бизнес-чиновнику Минземимущества Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела аренды и реализации государственного имущества Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Материалы дела переданы в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы чиновник злоупотреблял должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и участвовал в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Следствие установило, что Аминов оказывал покровительство коммерческим организациям при аренде государственного имущества. Для создания конкурентных барьеров он устанавливал непомерно высокие требования к задаткам — от 100 до 3522,63% от начальной цены лота. Это позволило аффилированным фирмам получить в аренду:

26 государственных зданий и помещений общей площадью 1 630 кв. м,

шесть земельных участков общей площадью более 41,3 тыс. кв. м.

Кроме того, несмотря на запрет для госслужащих, обвиняемый фактически руководил компанией «Аркад», зарегистрированной его матерью. Доступ к управлению фирмой осуществлялся через номер телефона чиновника. От имени организации он вел переговоры, искал клиентов и заключал договоры.

В декабре чиновник оказался в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, мошенничестве и незаконном бизнесе. Позднее эту меру пресечения смягчили, на тот момент Аминов частично признал вину.

В конце марта начальника отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов Минземимущества РТ уволили по утрате доверия.



Матвей Гавриков