В Казани продлили домашний арест бывшему ректору КНИТУ-КХТИ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Юшко продлили домашний арест. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Домашний арест Сергею Юшко продлили до 17 января 2021 года.

Напомним, что Юшко обвиняют в подлоге и хищении вузовской зарплаты на 8 млн рублей. Кроме того, в отношении Юшко и неустановленных должностных лиц возбуждено еще одно дело — об афере с проведением семинаров для КНИТУ силами технопарка с завышением объемов оказанных услуг и обналичиванием средств. Предполагаемый ущерб первоначально оценивался в 15 млн рублей. Однако не исключено, что его размер уменьшится — следствию необходимо оценить, какая часть списанного на семинары была потрачена по назначению.

