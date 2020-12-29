Потеснит ли «Технопарк» монополистов на рынке бытовой техники Казани?

Пока премиальный ретейлер занял в городе скромные площади, но эксперты призывают дать ему год «на раскачку»

Фото: Максим Платонов

На татарстанский рынок зашел новый федеральный игрок — сеть магазинов бытовой техники и электроники «Технопарк». Ретейлер открыл точку в новом ТЦ KazanMall. По мнению экспертов «Реального времени», несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, у новичка есть все шансы закрепиться в Казани — запуск уже сейчас выглядит успешным. Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать только через год. Сеть ориентирована на премиального покупателя, а по нынешним непростым временам этот сегмент явно уступает масс-маркету. К тому же, как выяснил наш корреспондент, за ретейлером и связанным с ним брендом Bork тянется шлейф скандальных тяжб за «немецкую» настойчивость.



«Считается магазином премиум-класса»

В Казань зашла торговая сеть магазинов бытовой техники и электроники «Технопарк». Первым торговым центром, который облюбовали москвичи, стал недавно открывшийся KazanMall. На кольцевом электронном стенде над холлом ТРЦ периодически крутится реклама «Технопарка». Сам торговый зал оказался на втором уровне здания (хотя фактически это третий этаж). Примечательно, что напротив сетевика расположился небольшой магазин Leran, в котором продается аналогичная продукция собственного бренда.

В самом «Технопарке» на первых стендах у входа потенциальных покупателей встречают ряды ноутбуков. К корреспонденту «Реального времени» подходит консультант с бейджем «Адель» и ненавязчиво предлагает свою помощь в поиске товара. Журналист просит показать ему фотоаппараты и диктофоны.

— Диктофонов, к сожалению, у нас нет. А фотоаппараты у нас моментальной печати, — отвечает продавец и провожает к стенду с фотокамерами.

Напротив сетевика расположился небольшой магазин Leran, в котором продается аналогичная продукция собственного бренда. Фото: Тимур Рахматуллин

К слову, иногда в магазинах и других общественных местах работники довольно болезненно реагируют на попытку посетителей сфотографировать что-либо и порой запрещают запечатлевать на камеру или телефон помещение, товары. Хотя такие запреты незаконны. Здесь же сотрудники остались равнодушны к фотосъемке корреспондента.

В будний день в полдень в зале людей немного. Как и в других профильных магазинах, тянутся ряды телевизоров, стиральных машин, холодильников, газовых и электрических плит, пылесосов, утюгов, электрочайников, мультиварок и другой бытовой техники — товары как раскрученных брендов, так и малоизвестных. Цены в целом выше, чем в «М.Видео», «Эльдорадо» или «Ситилинке». При этом довольно много продукции марки Bork, которую, несмотря на свою претензию на «элитность» и высокие цены, ошибочно считают немецкой (ниже расскажем почему). Примечательно, что в KazanMall есть и отдельная точка продажи Bork.

В будний день в полдень в зале людей немного. Фото: Тимур Рахматуллин

Как объясняет консультант Евгений, у сети с производителем имеются свои договоренности на продажу линейки продукции этого бренда:

— У нас Bork представлена более обширно, чем в других магазинах. Это специальная премиальная техника. И «Технопарк» считается магазином премиум-класса, но это не значит, что мы ориентированы только на премиум, иначе мы были бы бутиком. У нас представлены товары и среднего, и дешевого сегмента.

Продавец добавил, что покупатели часто сравнивают цены через «Яндекс.Маркет», поэтому сеть подстраивается под рынок.

Офшорные корни, немецкое прикрытие

Основателем и совладельцем сети называют российского бизнесмена Максима Бирюлина, он же создал бренд «Технопарк». ООО «Технопарк-Центр» зарегистрировано в 2007 году в Москве с уставным капиталом в 3,45 млн рублей. Несмотря на солидную выручку от продажи по итогам прошлого года (более 15,7 млрд рублей), чистая прибыль оказалась со знаком «минус» — 12,97 млн рублей. Хотя в 2018 году прибыль составила 106,7 млн рублей.

Основателем и совладельцем сети называют российского бизнесмена Максима Бирюлина, он же создал бренд «Технопарк». Фото: Максим Платонов

Головной офис находится на Кипре в Лимасоле — это компания «Тул.Трейд ЛТД» (98,55%). Еще 1,45% активов находятся в распоряжении компании «Арт Плас Синерджиз ЛТД», прописанной на том же офшорном острове (город Никосия).

При этом у кипрских начальников помимо «Технопарка» имеется в российской столице другая «дочка» (уже 100-процентная) — ООО «Борк импорт» (зарегистрировано в 2006 году), специализирующееся на производстве и торговле бытовыми приборами. Хотя еще 2 года назад (в 2018 году) 10% фирмы принадлежало «Технопарку». У «Борк-импорт» недавно появилось и свое представительство в Китае — в городе Гуанчжоу. Еще у «Арт Плас Синерджиз ЛТД» есть доля в компании ООО «Борк». Другими частями владеют Ирина Воробьева и Максим Бирюлин. Последний считается главным бенефициаром группы.

Собственно, правами на товарный знак Bork обладают ООО «Технопарк-Центр» и ООО «Борк». Понятно, откуда на стендах «Технопарка» такое обилие техники марки Bork. Также сети принадлежит и другой «немецкий» бренд бытовой техники — Bimatek.

Правами на товарный знак Bork обладают ООО «Технопарк-Центр» и ООО «Борк». Понятно, откуда на стендах «Технопарка» такое обилие техники марки Bork. Фото: Максим Платонов

Как сообщается на сайте «Борка», компания Bork Elektronik GmbH была создана в Германии в 2001 году «с целью производства качественной бытовой техники для рынков России, СНГ и стран Восточной Европы», а головной офис расположился в России. Фактически она была создана владельцами «Технопарка». Слово Bork происходит от немецкого abborken («снимать кору, очищать от коры»). Однако техника марки, несмотря на немецкое название, собиралась в основном в Китае, Северной Корее и Белоруссии, хотя на изделиях нередко указывалась именно ФРГ.

Претензии антимонопольщиков

В 2009 году группа компаний «СЕБ» (бренды Rowenta, Tefal, Moulinex, Krups) подала жалобу в ФАС с претензией: Bork замечен в недобросовестной конкуренции и вводит потребителей в заблуждение касательно места производства техники. В итоге в 2010 году «Борк Электроник ГмбХ» признала, что вводила людей в заблуждение, обязалась устранить нарушения и правильно маркировать продукцию. Владельцы бренда стали наносить на товарах лишь слово Germany, без Madi in. Через 10 лет ФАС уже придерется к надписи Bork.Germany, посчитав, что и таким образом производитель лукавит.

С антимонопольщиками у «Технопарка» и «Борка» сложились давние непростые отношения. Если вспомнить относительно свежие кейсы, то в марте 2019 года УФАС по Москве признало сеть «Технопарк» виновной в распространении рекламы по электронной почте без согласия ее владельца. Ведомство установило, что получатель рекламы при регистрации на сайте для оформления покупки не имел возможности отказаться от спама. В правилах компании было вписано обязательное согласие на рекламную рассылку для подтверждения заказа. Иначе покупатель не мог бы купить онлайн что-либо в «Технопарке».

Цены в «Технопарке» в целом выше, чем в «М.Видео», «Эльдорадо» или «Ситилинке». Фото: Тимур Рахматуллин

Более того, получатели рекламы даже направляли продавцу просьбу прекратить рассылку своих «уникальных предложений», но «Технопарк» продолжал заваливать электронные почтовые ящики своим спамом. Антимонопольщики оценили такие действия как нарушение закона о рекламе.

В октябре 2020 года московское УФАС выявило нарушения в рекламе уже у «Борка». Компания отправляла на «электронку» письма о товарах бренда Bork со словами: «Самый красивый торшер в мире», «Самая сочная новинка лета», «Самая мощная премьера сезона». Антимонопольная служба посчитала такие сравнения некорректными, а преимущества товара неподтвержденными. И такая реклама считается недостоверной.

В Казани достаточно богатых людей

Что касается «Технопарка» в Татарстане, эксперты считают, что новая сеть имеет все шансы закрепиться в регионе. Другой вопрос — смирится тот же «М.Видео» с присутствием конкурента.

— В этом году, несмотря на понятные всем сложности в ретейле, магазины, специализирующиеся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, развивались достаточно активно, — комментирует «Реальному времени» полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан Елена Стрюкова. — Несколько новых магазинов открыли «М.Видео — Эльдорадо», DNS, «Корпорация центр», Polaris. «Технопарк» открыл свой первый магазин в Казани. По данным на сайте компании, всего сеть насчитывает 80 магазинов. В то время, как «М.Видео — Эльдорадо» — это 900 с лишним магазинов, а DNS — 1 900.

Генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров обращает внимание на то, что в Казани достаточно обеспеченных граждан, готовых раскошелиться на премиальную технику.



— Время покажет, сможет ли «Технопарк» у нас закрепиться. Я считаю, что шансы на это имеются. Во всяком случае в городе есть прослойка богатых людей. И проект имеет право на успех, — отмечает он.

При этом «Технопарк» ему напоминает магазины ретейлера «Белый Ветер Цифровой» (ныне банкрот) и выглядит как «витрина дорогих моделей».

— Больше похож на магазин бутикового типа: его площадь составляет 400—500 квадратных метров, — делится Мурат Ахмеров своими впечатлениями после посещения точки. — Это самый стильный магазин [бытовой техники и электроники], который я видел. Представлены премиальные вещи, остальное предлагается заказать через интернет с различными акциями и кэшбеками. Все-таки здесь товары преимущественно верхнего ценового сегмента. В том же «Ситилинке» продают дешевле. И те, кто голосуют рублем, скорее всего, будут заказывать технику в DNS и «Ситилинке». А здесь аудитория более обеспеченная, которая покупает сходу премиальный сегмент и готова выложить за кофемашину 200 тыс. рублей, за телевизор — 300 тыс.

Крупногабарит в оффлайне

Между тем на рынке бытовой техники в Казани произошли и другие изменения. Так, другой федеральный игрок DNS, ранее специализировавшийся в основном на электронике (ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты и аксессуары), неожиданно начал расширять ассортимент в оффлайн-магазинах крупной бытовой техникой, причем в ряде локаций. Для этого ему пришлось увеличить и площади торговых залов, как это произошло, например, в Дербышках. Теперь в сравнительно небольших магазинах можно также наблюдать ряды холодильников, газовых плит, посудомоечных и стиральных машин.

— DNS научился продавать и расширять ассортимент, тем самым продавая больше. Они молодцы, увеличивают скидки. Модель работает. Помимо электроники, у них «пошла» бытовая техника, — отметил Мурат Ахмеров.

DNS, ранее специализировавшийся в основном на электронике, начал расширять ассортимент в оффлайн-магазинах крупной бытовой техникой. Фото: dns-shop.ru

По мнению эксперта, это очередной этап развития компании, который «оказался правильным».

— В 2020 году оба крупных ретейлера [DNS и «М.Видео — Эльдорадо»] разнообразили форматы. Помимо крупных гипермаркетов, игроки стали открывать магазины формата 350—400 кв. м. Но за счет плотной выкладки товара с очень широким ассортиментом: от фена и дрели до крупногабартиной кухонной техники, — подтверждает и Елена Стрюкова.