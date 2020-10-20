АНО Клуб Хоккея На Траве Ак Барс-Динамо

Общая информация

«Ак Барс-Динамо» — женская клуб по хоккею на траве из Казани.

Команда была создана в 2007 году, изначально носила название «Динамо-Идель».

В 2011 году команда сменила название на «Динамо-Гапронииавиаром».

В 2020 году название команды было снова изменено, на сегодняшний день команда носит название «Ак Барс-Динамо».

Директор — Насибуллин Рустем Ильхамович.



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