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АНО Клуб Хоккея На Траве Ак Барс-Динамо

Спорт

Общая информация

«Ак Барс-Динамо» — женская клуб по хоккею на траве из Казани.

Команда была создана в 2007 году, изначально носила название «Динамо-Идель».

В 2011 году команда сменила название на «Динамо-Гапронииавиаром».

В 2020 году название команды было снова изменено, на сегодняшний день команда носит название «Ак Барс-Динамо».

Директор — Насибуллин Рустем Ильхамович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, ул Оренбургский тракт, 11
  • Телефон: (843) 533-36-72
  • Сайт: dinamo-gip@mail.ru

Дата последнего обновления: 20.10.2020

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