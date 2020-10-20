АНО Клуб Хоккея На Траве Ак Барс-Динамо
Общая информация
«Ак Барс-Динамо» — женская клуб по хоккею на траве из Казани.
Команда была создана в 2007 году, изначально носила название «Динамо-Идель».
В 2011 году команда сменила название на «Динамо-Гапронииавиаром».
В 2020 году название команды было снова изменено, на сегодняшний день команда носит название «Ак Барс-Динамо».
Директор — Насибуллин Рустем Ильхамович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, ул Оренбургский тракт, 11
- Телефон: (843) 533-36-72
- Сайт: dinamo-gip@mail.ru
Дата последнего обновления: 20.10.2020