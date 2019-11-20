Точи коньки и на каток! Ближайшие открытия ледовых арен Казани, цены и расписание

«Реальное время» выяснило, насколько за год подорожало массовое катание и где уже можно смело осваивать лед

Фото: Дмитрий Резнов

Как минимум четыре городские ледовые арены Казани в начале ноября открылись для массового катания на коньках. А завтра прокатиться можно будет и под открытым небом: на стадионах «Ракета» в Дербышках и «Трудовые резервы» у парка им. Горького. Излюбленная горожанами зимняя достопримечательность — самый длинный каток на Кремлевской набережной — переносит дату открытия на начало декабря из-за погоды, а «Татнефть Арена» и вовсе откажется от массовых катаний этой зимой. Всего в городе в течение месяца будет открыто порядка 20 ледовых арен. О самых близких открытиях и расценках уже действующих площадок — в материале «Реального времени».

Катки в парке Горького, Азино и Авиастрое — в авангарде

Стадион «Трудовые резервы» на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького в этом году среди пионеров — свой каток он обещает открыть для свободного посещения уже в этот четверг, 21 ноября. Цены по сравнению с прошлым годом немного подросли, на предстоящий сезон прайс уже утвержден: со своими коньками — 70 рублей с человека (в прошлом году — 60 рублей), вместе с прокатом коньков часовое катание обойдется в 140 рублей (в прошлом году — 120 рублей).

Режим работы катка с прошлого года не изменился. В рабочие дни «Трудовые резервы» открыты с 17.30 до 22 часов, в выходные и праздничные дни — с 14 также до 22 часов. В дневные часы на стадионе работает буфет, гардероб, куда можно сдать вещи на время катания.

Справочная служба стадиона: 236-31-63, добавочный номер для разговора с администратором 130

Фото Максима Платонова

Первопроходцем среди крытых площадок в этом году однозначно стал спорткомплекс «Ватан» на улице Маршала Чуйкова — каток на арене исправно работает еще с начала октября, правда, лишь один день в неделю — по воскресеньям с 17.30 до 19 часов. В комплексе есть все необходимое — гардероб, санузлы и буфет. Вход на каток для взрослых обойдется в 100 рублей с человека, для детей до 7 лет — 60 рублей, для детей от 7 до 14 лет — уже 80 рублей. Прокат коньков независимо от возраста гостя будет стоить 90 рублей. С прошлого года цены в «Ватане» не изменились.



Прямой телефон для справок: 561‑01-22

С 3 ноября массовое катание в Азино-1 запустила ледовая арена «Ак Буре». Как и в «Ватане», лед открыт для всех желающих лишь по воскресеньям, арена предлагает два сеанса в день: с 15.30 до 17 часов, а также с 17.30 до 19 часов. Со своими коньками вход на каток будет стоить 100 рублей за полуторачасовой сеанс, детям до 12 лет — 50 рублей, детям до пяти лет — бесплатно. Прокат коньков в «Ак Буре» обойдется в 50 рублей за час. На арене работает буфет, гардероб и зона отдыха.

Справочная служба арены: 276-60-19



Примерно в то же время запустилось массовое катание в ледовом комплексе «Триумф» в Авиастроительном районе Казани и в СК «Зилант» на Горках. Оба спортивных объекта принимают посетителей только по воскресеньям. «Триумф» проводит один часовой сеанс с 14.45. Как и в прошлом году прокат коньков в спорткомплексе обойдется в 85 рублей, еще 100 рублей будет стоить выход на лед, дети до 5 лет могут пользоваться катком бесплатно, а вот за прокат все равно придется заплатить полную стоимость. В «Зиланте» единственный сеанс массового катания проходит каждое воскресенье в 18 часов, цены аналогичные: входной билет обойдется в 150 рублей, прокат — 60 рублей.

Контактный центр ледового комплекса «Триумф»: 562-06-44

Справочная служба спорткомплекса «Зилант»: 237-76-31

Фото Дмитрия Резнова





Кремлевская набережная в ожидании морозов

Главный казанский каток на Кремлевской набережной в этом году откроется с внушительной недельной задержкой — запуск был перенесен на первую неделю декабря. Причиной стала непривычно теплая для ноября погода, «порадовавшая» казанцев проливными дождями и стойким «плюсом». Если прогнозы метеорологов сбудутся и столбики термометров опустятся до минусовых температур, на этой неделе будет проводиться лишь пробная заливка.

Как рассказали «Реальному времени» в администрации набережной, по предварительной информации, цены и расписание работы центральной зимней достопримечательности Казани останутся неизменными с прошлого года. В будние дни каток будет открыт с 16 до 22 часов, в выходные — с 12 и также до 22 часов с техническим перерывом с 16 до 18 часов, во время которого каток будет расчищать спецтехника. В сезоне 2018 года стоимость входа на каток с собственными коньками составляла 50 рублей в час, с арендой коньков — 150 рублей в час.

В этом сезоне вдоль ледовой дороги протяженностью около одного километра продолжат работу кафе и закусочные, крытый и отапливаемый центр проката с бесплатным санузлом, сам каток будет по традиции украшен сотнями гирлянд и ростовых игрушек.

Официальный кол-центр Кремлевской набережной: 250-82-77, для связи с оператором добавочный номер 0

Фото Дмитрия Резнова





Уже на этой неделе в тестовом режиме откроется каток в Дербышках

Домашняя арена клуба хоккея с мячом «Динамо-Казань» — стадион «Ракета» в Дербышках — обещает устроить пробное катание также в этот четверг, 21 ноября. Первый в этом сезоне массовый выход на лед будет проходить с 19 до 21 часа. Однако администрация стадиона предупреждает, что открытие «техническое», поскольку переменчивая погода не позволяет обеспечить качество ледового покрытия.

При благоприятных температурных условиях каток «Ракеты» продолжит принимать посетителей на свободное катание каждые выходные, расписание пока находится в разработке, зато уже утвержден прайс на зиму 2018—2019 года, стадион держит цены на уровне прошлогодних: часовой прокат детских коньков — 50 рублей, взрослых — 100 рублей.

Справочная служба стадиона: 234-88-85

В этом сезоне каток будет работать и вблизи «Салават купере»

Жители Залесного, «Салават купере», «Радужного» и других отдаленных от центра районов Казани вдоль Горьковского шоссе в этом году смогут посещать каток на базе отдыха «Солнечный» в жилом массиве Залесный (Горьковское шоссе, 102). Открытый лед при «адекватных зимних минусовых температурах» должен быть залит в начале декабря. Стоимость проката коньков на базе для детей и взрослых составит 100 рублей.

Контактный телефон администрации базы: 296-70-16

Фото Дмитрия Резнова





Катки «Татнефть Арены» и «Золотой шайбы» закрылись для свободного катания на сезон

В этом сезоне дворец спорта «Татнефть Арена» не будет открывать свой лед для массового свободного катания. В течение всего сезона арена будет занята — на «лакомом» домашнем льду Даниса Зарипова начала тренировки детская спортивная школа при хоккейном клубе «Ак Барс», сообщили «Реальному времени» в администрации. Другая популярная городская ледовая арена — «Золотая шайба» на Гаврилова — также пока не планирует устраивать в этом сезоне массовое катание.