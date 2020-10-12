ООО Хоккейный Клуб Ак Барс-Динамо
Общая информация
«Ак Барс-Динамо» — команда по хоккею с мячом из Казани. Команда была создана в 1927 году при горсовете «Динамо» в 1927 году, в последующем в 1950 году команда была расформирована.
В 2008 году была снова сформирована. Команда базируется в Казани на территории стадиона «Ракета».
Достижения:
Чемпион России 2010-2011
· Серебряный призер Чемпионата России 2011-2012
· Обладатель Кубка Мира 2010
· Обладатель Кубка Чемпионов 2009
· Обладатель Кубка России 2013, 2009
· Бронзовый призер Чемпионата России 2012-2013, 2008-2009.
Главный тренер — Епифанов Александр Александрович.
Руководитель — Носов Валерий Юрьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, ул Стадионная, 1А
- Телефон: (843) 230 00 17
- Email: dinamo-kazan2008@bk.ru
- Сайт: http://akbars-dynamo.ru/
Дата последнего обновления: 12.10.2020