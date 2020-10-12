ООО Хоккейный Клуб Ак Барс-Динамо

Общая информация

«Ак Барс-Динамо» — команда по хоккею с мячом из Казани. Команда была создана в 1927 году при горсовете «Динамо» в 1927 году, в последующем в 1950 году команда была расформирована.

В 2008 году была снова сформирована. Команда базируется в Казани на территории стадиона «Ракета».

Достижения:

Чемпион России 2010-2011

· Серебряный призер Чемпионата России 2011-2012

· Обладатель Кубка Мира 2010

· Обладатель Кубка Чемпионов 2009

· Обладатель Кубка России 2013, 2009

· Бронзовый призер Чемпионата России 2012-2013, 2008-2009.

Главный тренер — Епифанов Александр Александрович.

Руководитель — Носов Валерий Юрьевич.

Дата последнего обновления: