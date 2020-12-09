Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания никак не связан с пандемией коронавируса. Он обратил внимание на подорожание таких продуктов, как сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия.

«Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» — передает его слова RT.

Фото: kremlin.ru

Рост стоимости продуктов он объяснил динамикой цен на мировых рынках и попыткой подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. Глава государства напомнил о всех инструментах сдерживания роста цен: «Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит».

Также Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.



Татьяна Леухина