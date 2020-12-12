Минсельхозпрод РТ объяснил подорожание продуктов в Татарстане

Фото: Антон Журавлев

В Минсельхозпроде Татарстана объяснили подорожание таких продуктов, как подсолнечное масло, пшеничная мука и сахар, по сравнению с началом года. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства РТ в субботу первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.



По его словам, повышение цен на сахар в этом году ощущается как значительное, потому что в прошлом году произошло резкое падение оптово-отпускных цен до 20 рублей. Максимальные оптово-отпускные цены в 2020 году были на уровне 44 рублей за килограмм, сейчас цены снижаются. Во избежание подобных ситуаций в республике в следующем году планируется увеличение посевных площадей до 54 тыс. га.

Подсолнечное масло подорожало из-за дефицита сырья на российском рынке и ростом закупочных цен на маслосемена. Средняя оптово-отпускная цена впервые за данный период выросла до 80,7 руб./кг без НДС. С января 2021 года начнет действовать постановление об увеличении вывозной пошлины до 30% от таможенной стоимости на семена подсолнечника и рапса — власти надеются, что это поспособствует стабилизации ценообразования.

realnoevremya.ru / Илья Репин

Повышение цен на муку тоже связано с повышением цен на зерно — цены на пшеницу третьего класса увеличились на 33%, по муке — на 23%. Для удержания резкого повышения цен на хлеб республика выделяет субсидии на возмещение убытков хлебопекарным предприятиям.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по ситуации с ценами на продукты.

Маргарита Головатенко