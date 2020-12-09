Путин заявил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает на еду

Президент России Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты. На совещании с членами кабмина спросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева о показателях самообеспеченности по основным продуктам. Тот ответил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности достигнуты.

«Cмотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — цитирует его ТАСС.

По словам президента, этот вопрос требует особого внимания. В том числе это касается и тех мер, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала сельхозотрасли.