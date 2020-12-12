Михаил Сергачев: «Не забывай свои корни!»

Обладатель Кубка Стэнли снова порадовал ребят на своей малой родине и спрогнозировал начало сезона НХЛ в середине января

Фото: Руслан Исламов

Самый известный воспитанник нижнекамского хоккея прямо сейчас Михаил Сергачев провел на родине турнир по дворовому хоккею под названием «Не забывай свои корни! Помни!». О том, что сам Михаил и не думает их забывать, говорит тот факт, что последний раз в Нижнекамске он побывал не далее как в октябре. Поддержку мероприятию, которое осчастливило десятки мальчишек, оказали ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ХК «Нефтехимик». Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Насколько мне известно, сезон стартует в середине января. Усиленно тренируюсь недель шесть»



Неизвестно, увлекался ли Михаил Сергачев в середине 2000-х творчеством ростовской хип-хоп команды «Каста», но название для турнира, который он придумал, совпало с названием ее песни практически дословно.

Старт был намечен на 13.00, но уже сильно заранее у спортивной площадки 31-й школы начали собираться любители хоккея. Кто-то вкатывался, готовясь к предстоящим матчам, кто-то с нетерпением ждал своего кумира. Судя по реакции тех, кто пришел на турнир, 22-летний воспитанник ДЮСШ «Нефтехимик» для них кумир!

Старт был намечен на 13.00, но уже заранее у спортивной площадки 31-й школы начали собираться любители хоккея. Фото: Руслан Исламов

— Я играл здесь (на этой хоккейной площадке, — прим. ред.) каждую зиму. Приходил после тренировки и дорабатывал. Ностальгия, это же мой первый корт! — поделился воспоминаниями сам Михаил.

Пока шло интервью, рядом разминалась команда родной для Сергачева 31-й школы. В этот день короткие 10-минутные (из-за морозной погоды) матчи провели три пары команд, и в одной из них капитанил сам Михаил.

Как признался хоккеист, сейчас он готовится к новому сезону НХЛ. Мы не могли не поинтересоваться, что ему известно о том, когда начнется хоккейный сезон за океаном.

— Насколько мне известно, старт намечен на середину января. Сам я уже недель шесть как усиленно тренируюсь, так что к новому вызову готов, — сказал Сергачев.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Я играл здесь каждую зиму. Приходил после тренировки и дорабатывал

«Это моя мечта!»



Кроме того, хоккеист обмолвился о своем желании построить спортивный центр в Нижнекамске.

— Теннисисты, футболисты, хоккеисты — в моем представлении, это должен быть разносторонний спортивный центр, чтобы там проходили турниры по различным видам спорта, — сказал он.

Большего выведать нам, к сожалению, не удалось, Михаил сказал лишь, что спортивный центр в Нижнекамске — это его цель и мечта.

А для пришедших на эту встречу главной мечтой было фото со знаменитым хоккеистом. Михаил никому в этом желании не отказывал, хотя и было видно, что к такому пристальному вниманию к своей персоне еще не совсем привык. Но держался молодцом!

Для пришедших на эту встречу главной мечтой было фото со знаменитым хоккеистом. Фото: Руслан Исламов

«Вы видели, как они шайбы отнимают?»



Это Михаил сказал о своих партнерах по команде «Сергачев &Ко» — хоккеистках. Да-да, в его «сборной» в этот день играли три девушки! Посмотреть на игру представительниц прекрасного пола и вправду было интересно. Девушки смело подключались к атакам, правда, завершение у них не всегда получалось.

— Какую установку им дал? У нас нет установок! Мы играем в хоккей, расслабляемся, получаем удовольствие! — сказал Михаил.

По катанию, конечно, было видно, что соперники играют не на победу, а для удовольствия. Нередко во время игры они обменивались фразами, шутили. Но все же главное зрелище в хоккее — это забитые шайбы, и здесь их было целых пять за укороченный хоккейный период. Первую забросил обладатель Кубка Стэнли, соперники, «Команда Волка», ответили тут же. Но все же «Сергачев и Ко» вышли из этого 10-минутного противостояния победителями — 3:2. Впрочем, такой исход команду соперников не огорчил.



По катанию, конечно, было видно, что соперники играют не на победу, а для удовольствия. Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Помимо этой пары свои короткие матчи сыграли еще дворовый клуб «Лидер» — сборная 31-й школы и ПАО «Нижнекамскнефтехим» — ветераны хоккея.

«Звезды вышли из дворов»



А это уже фраза из выступления Сергачева в конце турнира, и сам Михаил — лучшая ее иллюстрация. Парень из провинциального города стал настоящей звездой главной хоккейной лиги мира, чем не стимул для подрастающих хоккеистов почаще выбираться на открытый лед? Собственно, развитие интереса юных нижнекамцев к спорту в целом и к хоккею в частности и было целью турнира, заявленной организаторами.

— Я надеюсь, было круто! Все получили массу позитива, никто не замерз. Мы обязательно будем проводить такие турниры и впредь. Играйте в хоккей и приходите на коробки! — подытожил встречу Сергачев.

Так что турнир по дворовому хоккею именно в таком формате, судя по всему, повторится — и это радует. Михаил показал, что свои корни он не забывает, и о том, где все начиналось, помнит очень хорошо.



Парень из провинциального города стал настоящей звездой главной хоккейной лиги мира, чем не стимул для подрастающих хоккеистов почаще выбираться на открытый лед? Фото: vk.com/h.c.neftekhimik