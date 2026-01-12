«КАМАЗ-мастер» бойкотирует «Дакар» из-за запрета российского флага

Подобная ситуация сохраняется на протяжении последних четырех лет — команда уже покидала гонку в начале 2023 года по аналогичной причине

Фото: Дарья Пинегина

Команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в международном ралли «Дакар», стартовавшем 3 января в Саудовской Аравии. Причиной стало ограничение на использование российской национальной символики, сообщает пресс-служба компании.

Подобная ситуация сохраняется на протяжении последних четырех лет — команда уже покидала гонку в начале 2023 года по аналогичной причине.

В нынешнем ралли-рейде участвуют 812 гонщиков из 69 стран. Российские спортсмены представлены в соревнованиях, однако без указания национальной принадлежности. Так, Денис Кротов и Константин Жильцов выступают в зачете внедорожников под лицензией Киргизии, а Сергей Ременник и Алексей Игнатов участвуют в категории мотовездеходов в составе французской команды BBR Motorsport.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сорок восьмой по счету «Дакар» включает в себя 13 спецучастков общей протяженностью 7 999 километров. Финишируют участники 17 января в городе Янбу, расположенном на побережье Красного моря.

Наталья Жирнова