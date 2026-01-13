Сербский тренер Благоевич подтвердил срыв переговоров с «Рубином»

Экс-рулевой «Партизана» был в числе претендентов на замену Рашида Рахимова

Сербский тренер Срджан Благоевич подтвердил, что его агент вел переговоры с «Рубином». Казанский клуб отказался от варианта с назначением экс-рулевого «Партизана».

Благоевич был в числе кандидатов на замену Рашида Рахимова на посту главного тренера «Рубина».

— Могу сказать, что на определенном этапе мой агент действительно находился в контакте с «Рубином». Общение носило профессиональный характер, однако в итоге клуб принял решение рассмотреть другой вариант. В футболе подобные ситуации являются обычной практикой. Я с уважением отношусь к выбору клуба и желаю «Рубину» успехов в дальнейшем, — цитирует Благоевича «Матч ТВ».

По данным «Реального времени», новым главным тренером «Рубина» стал испанский специалист Франк Артига. Источники нашего издания сообщают, что Рашид Рахимов отправлен в отставку в одностороннем порядке с выплатой денежной компенсации.

О назначении Артиги на должность главного тренера «Рубина» будет объявлено в ближайшее время.

Зульфат Шафигуллин