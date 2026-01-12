«Рубин» назначил Артигу новым главным тренером команды

Испанец заменит Рашида Рахимова на посту рулевого казанцев

Испанский специалист Франк Артига назначен новым главным тренером «Рубина». Об этом сообщают источники «Реального времени».

Контракт с Артигой был подписан в понедельник. Прежний главный тренер казанцев Рашид Рахимов отправлен в отставку в одностороннем порядке с выплатой компенсации.

Официально о назначении Артиги в «Рубин» объявят в ближайшее время.

Рашид Рахимов возглавлял «Рубин» с весны 2023 года. В первый же сезон тренер выиграл с командой Первую лигу, затем сумел закрепиться в топ-8 чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Артига известен своей работой в академии испанской «Барселоны», а также молодежной сборной ОАЭ. В России испанец руководил «Родиной» и «Химками», откуда был уволен в апреле 2025 года. Последним местом работы Артиги был ангольский «Петру Атлетику», откуда тренер ушел 10 января.

Зульфат Шафигуллин