Этап Кубка России по лыжным гонкам: в Казани ждут Большунова и Степанову

На данный момент в личном зачете Кубка России лидирует представитель сборной Татарстана Сергей Ардашев

Фото: Динар Фатыхов

С 15 по 18 января в лыжно-биатлонном комплексе поселка Мирный состоится шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие более 230 спортсменов из 32 регионов России и Республики Беларусь.

В программе соревнований запланированы гонки свободным стилем на 10 и 15 километров, спринт классическим стилем и скиатлон на 10 километров. Как сообщил на аппаратном совещании председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, среди участников ожидаются ведущие спортсмены страны: трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, чемпион России Сергей Ардашев, олимпийская чемпионка Вероника Степанова, а также олимпийские чемпионки в эстафете Наталья Терентьева и Юлия Ступак.

На данный момент в личном зачете Кубка России лидирует представитель сборной Татарстана Сергей Ардашев. В прошлом году сборная Республики Татарстан заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 74 медали — это лучший результат среди всех регионов России.

Напомним, что ранее Ардашев стал победителем скиатлона на этапе Кубка России. Спортсмен из Татарстана преодолел дистанцию за 50 минут и 53,5 секунды.

Наталья Жирнова