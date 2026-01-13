Вадим Шипачев стал первым игроком КХЛ, набравшим 1000 очков
На сегодняшний день бывший игрок «Ак Барса» является рекордсменом КХЛ по количеству набранных очков, результативных передач и сыгранных матчей
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев, игравший ранее в «Ак Барсе», достиг исторического достижения в КХЛ. В матче против «Адмирала», состоявшемся 12 января в Минске, хоккеист отдал результативную передачу, которая стала для него юбилейной. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
38-летний форвард первым в истории КХЛ преодолел отметку в 1000 набранных очков. За 1102 матча в лиге он забросил 314 шайб и сделал 686 голевых передач.
За время карьеры в КХЛ Шипачев выступал за несколько клубов: «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс». В составе петербургского СКА он дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2015 и 2017 годах.
На сегодняшний день Шипачев является рекордсменом КХЛ по количеству набранных очков, результативных передач и сыгранных матчей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».