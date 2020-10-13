Михаил Сергачев приехал в Нижнекамск — пока без Кубка Стэнли

Воспитанник нижнекамской школы хоккея Михаил Сергачев стал первым татарстанцем, завоевавшим (в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг») Кубок Стэнли. Сегодня он приехал в родной город с обширной программой — заглянуть в родную среднюю школу, посетить открытую тренировку ХК «Нефтехимик», осмотреть ледовый дворец «Нефтехим» и встретиться с юными хоккеистами и болельщиками. Часть ее Михаил уже успел выполнить. Подробности — в материале «Реального времени».

«В Кубок Стэнли положу чак-чак»



Кубком Гагарина Нижнекамск уже не удивишь, а вот Кубок Стэнли — совсем другое дело. Правда, порадовать трофеем свою малую родину у защитника клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева в этот раз не получилось, в столицу нефтехимии «чашка» не прилетела (впрочем, она еще и не начала свое путешествие по миру). Но хватило и ее обладателя. Новость о завоевании «молниями» главного трофея мирового клубного трофея сразу наделала много шума в Нижнекамске, тем более что Михаил поздравил земляков с этим событием одними из первых. Только ленивый нижнекамский болельщик не «запилил» ответное сторис в адрес хоккеиста.

В полдень у входа в малую арену собрались воспитанники школы «Нефтехимика», для каждого из которых 23-летний Сергачев — живая легенда и образец для подражания. К «Нефтехим-арене» пришли болельщики. Ажиотажа как такового, правда, нет, все-таки рабочий день.

Если послематчевые пресс-конференции в КХЛ в нынешних реалиях проводят через Zoom, то на встречу с Сергачевым прессу в зал все-таки впустили. И интерес она вызвала немалый — Михаилу и сопровождавшему его директору ХК «Нефтехимик» Игорю Ларионову пришлось лавировать между камерами телевизионщиков.

Было заметно, что внимание СМИ за это время хоккеиста уже несколько утомило. Тем не менее от вопросов, даже самых необычных, он не уходил.

— Что положить в кубок? — немного удивился Михаил. — Я из Татарстана, поэтому, наверное, чак-чак. Но я и из Нижнекамска. Не знаю, что бы такого нижнекамского положить в кубок... Каучук, наверное? Нет? Ну тогда чак-чак и положим.

Ночь после победы и «Спасибо, что дали шанс!»

Спросили у Сергачева и о том, как прошла ночь после завоевания трофея, который, к слову, для него предпочтительнее даже победы на Олимпиаде — «с детства о нем мечтал».

— Мы старались особо не шуметь, чтобы ребят (из Далласа) лишний раз не расстраивать (команды, встречавшиеся в финале, поселились в одном отеле, — прим. ред.). Веселее было в раздевалке. Но в нынешней ситуации праздновать победу не было возможности. Мы посидели, поговорили, посмотрели на кубок и отправились в отель, — рассказал Михаил.

После 15-минутного общения с журналистами Сергачев отправился на лед. У «Нефтехимика» открытая тренировка, на трибунах молодые воспитанники школы и болельщики числом около двухсот, а на тренерском мостике — Михаил, он о чем-то разговаривает с главным тренером нижнекамцев Вячеславом Буцаевым.

«Приветствуем: обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев!» — продекламировал диктор арены, и народ повалил на лед за снимком со свежеиспеченным обладателем чемпионского перстня. Нижнекамскую хоккейную школу можно поздравить — у нее появился новый «бренд», новое лицо.

— Спасибо «Нефтехимику» за то, что дал мне шанс. Спасибо тренеру, который увидел во мне талант и помог его развить. Спасибо городу за то, что здесь развивают хоккей. Я бы хотел пожелать, чтобы нашим молодым хоккеистам давали шанс и помогали в дальнейшем, даже если они уедут. Я очень ценю поддержку Нижнекамска. Спасибо всем большое! — сказал напоследок Сергачев.

