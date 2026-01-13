Форвард «Ак Барса» Яшкин поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком»

В казанской команде намерены завершить домашнюю серию победой

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Казани в 19.30 по московскому времени.

— Отличный настрой, горим желанием хорошо завершить домашнюю серию и отправиться на выезд с положительными эмоциями. Будет упорный хоккей, с «Нефтехимиком» каждая игра складывается непросто. Нужно работать на максимуме и придерживаться своей системы игры, — приводит слова Яшкина клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Яшкин высказался о рекордном 1000-м набранном очке нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева. До этого хоккеист выступал в казанском «Ак Барсе».

— Это живая история, он большой молодец. Еще раз поздравляю, превзойти этот рекорд будет сложно. Это лишь еще раз подтверждает его высокий игровой уровень, — сказал Яшкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 44 матчах. Игра с «Нефтехимиком» станет для команды Анвара Гатиятулина шестым подряд домашним поединком. После этого «барсы» отправятся на четырехматчевое турне на Дальний Восток, где сыграет по две игры с «Амуром» и «Адмиралом».

Яшкин ранее был выведен из заявки команды из-за опоздания на командное собрание. Нападающий пропустил подряд три матча «Ак Барса» в чемпионате. В нынешнем сезоне Яшкин набрал 25 очков — забросил 15 шайб и отдал 10 ассистов.

Зульфат Шафигуллин