Прокуратура нашла нарушения в проведении свадьбы дочери министра культуры Татарстана в музее

Фото: соцсети

Прокуратура Татарстана все-таки нашла нарушения в проведении свадьбы дочери министра культуры Татарстана в музее.

Ведомство установило, что платные услуги музея не должны являться основной деятельностью и могут «осуществляться без снижения качества основной деятельности». То есть ради проведения бракосочетания работу музея прекращать нельзя.

По итогам проверки прокуратура Татарстана внесла представление музею «об устранении нарушений законодательства и недопущении их впредь», передает «Интерфакс».

Напомним, что 2 февраля галерею закрыли для посещения из-за свадьбы дочери Аюповой. В пресс-службе Минкульта подтвердили факт бракосочетания и сообщили, что свадьба проводилась «на общих основаниях», так как ГМИИ РТ входит в список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации.