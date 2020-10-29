В Казани обвиняемого во взятке заподозрили в растрате по делу «Средволгаводхоза»

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего главного инженера — врио директора ФГУ «Средволгаводхоз» Артема Филиппова. Его подозревают в хищении средств бюджета путем начисления премий самому себе.



По версии следствия, в 2019 году руководитель подписал приказ о премировании сотрудников на сумму не менее 365 000 рублей за якобы проведенные мероприятия по очистке акватории и берегов Куйбышевского водохранилища в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». При этом сами мероприятия с мая по август 2019-го не проводились и оснований для премирования не имелось.

Помимо этого, с июня по ноябрь 2019 года подозреваемый подписал приказы о своем премировании из внебюджетных средств учреждения на сумму более 362 тыс. рублей, чем, по версии силовиков, совершил присвоение или растрату. Новое дело было возбуждено по материалам следствия и оперативников УЭБиПК МВД Татарстана.

Ранее Филиппову предъявили обвинение в получении взятки 400 тысяч рублей. Как полагают сотрудники Следкома, эти деньги передавались за подписание акта выполненных работ по договору на очистку акватории и берегов Куйбышевского водохранилища на территории Татарстана за 2,2 млн рублей с лишним из федерального бюджета. Сами работы в полном объеме выполнены не были.

Причастность к совершению преступления Филиппов не признал. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее бывшего директора «Средволгаводхоза» отдали под суд по делу о провале госконтрактов на 350 млн рублей.