В Татарстане обвиняемый в изнасиловании экс-гаишник отказался от дачи показаний

Фото: «Реальное время»

В ближайшее время уголовное дело бывшего сотрудника полиции Лениногорска, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, может быть направлено в прокуратуру Татарстана. Потерпевшая сторона уже ознакомились с шестью томами дела, очередь за экс-гаишником Радиком Бадретдиновым.



В ходе допросов в Следкоме Бадретдинов отказался от дачи показаний. А в первый день ознакомления прочитал всего 11 страниц первого тома своего дела. «С нашей точки зрения, он намеренно затягивает этот процесс. Как нам стало известно, следователь намерен выйти в суд с ходатайством об установлении для него срока ознакомления с документами», — сообщил «Реальному времени» представитель потерпевшей Андрей Сучков, сотрудничающий с «Зоной права».

По версии следствия, в феврале 2020 года инспектор ГИБДД Радик Бадретдинов познакомился с 16-летней в социальной сети и при встрече совершил насилие над ней в своем автомобиле. После начала следственных действий по этой истории Бадретдинова в сопровождении местных оперативников полиции доставили к зданию Следкома в Лениногорске. Однако каким-то образом ему удалось сбежать.

Сотрудники уголовного розыска МВД по РТ Татарстан совместно с коллегами из ОМВД России по Лениногорскому района нашли беглеца в июле — в доме друга в одном из селений Лениногорского района. По итогам служебной проверки подозреваемого уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Двух руководителей полиции привлекли к дисциплинарной ответственности. Начальнику отделения ГИБДД ОМВД по Лениногорскому району Виталию Слободину объявили предупреждение о неполном служебном соответствии — за отсутствие контроля за подчиненными. Замначальника райотдела полиции (по охране общественного порядка) Андрей Иваньчин получил строгий выговор за «непринятие действенных мер по профилактике чрезвычайных происшествий с участием личного состава».