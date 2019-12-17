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В МВД Татарстана прокомментировали историю с использовавшим рабский труд экс-полицейским

14:48, 17.12.2019 1
В МВД Татарстана прокомментировали историю с использовавшим рабский труд экс-полицейским
Фото: realnoevremya.ru

В пресс-службе МВД по РТ «Реальному времени» сообщили, что арестованный сегодня экс-полицейский из Нурлатского района был уволен из органов после проведения служебной проверки.

Его отправили в отставку с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Теперь он понесет наказание в рамках действующего законодательства, подчеркнули в МВД.

Напомним, что сегодня суд арестовал бывшего оперативника угрозыска, обвиняемого в похищении человека и обращении его в рабство. По версии следователей, экс-полицейский увез свидетеля по уголовному делу на свою ферму и продержал там три недели, заставляя работать.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:07
    Одному гнуть спину на хозяина архи тяжело,а как все несколько десятков или сотен,кое как можно.
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